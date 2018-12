Suso, temeroso de su derrota frente a Miriam

Suso está que trina al intuir que no va a ganar ‘GH VIP 6’. Pese a que todavía la decisión no está tomada, a menos de 24 horas de la final, el ‘viceverso’ es consciente del enorme apoyo que su compañera Miriam está teniendo fuera de la casa. Tanto es así, que se lamenta de haber llegado tan lejos con alguien capaz de hacerle sombra (a él, que ha pasado ya por dos realities sin pena ni gloria…). “Yo no voy a estar aguantándole el premio a Miriam”, confesó embargado por la frustración. “De saberlo, hubiese preferido quedar décimo. Esperaba una final en la que todos fuéramos importantes”.

Y como no hay mejor campaña que atacar al adversario, el joven no ha dudado en criticar lo ‘crecidita’ que está su compañera. “En estos momentos veo a una Miriam muy fría, con mucha ira”, aseguró en el confesionario. “No estoy viendo ni humildad ni corazón… Me está dando vergüenza ajena. No quiero ser partícipe de un espectáculo tan frívolo… Creía que se iba a premiar el enorme error que he corregido”. Acto seguido, el ex de Sofía Suescun dio un tirón de orejas a sus seguidores, quienes parecen no estar por la labor de dejarse sus ahorros en hacer ganador al muchacho… “Me da la sensación de que he sido un monstruo”, señaló.

Pese a todo, el bajón le duró exactamente menos de media hora, cuando aprovechó su tiempo de entrenamiento para hacer un alegato cargado de optimismo. “A última hora le podemos dar la vuelta a esto”, dijo mirando a cámara y dirigiéndose a sus seguidores. “Es la última vez que piso esta casa. Que no sea en vano. ¡Somos como el caballo de Troya!”. Además, arremetió también con la manera de obrar de su otro rival: “El concurso de El Koala no me ha parecido bien”.

La propia Lara Álvarez, durante el ‘Última hora’ del pasado miércoles, explicó que Suso está pasando unos días un tanto extraños, ya que lo mismo se rinde que se ve ganador. A todo esto, se suma que le asaltan enormes dudas de si podrá seguir teniendo una relación fuera de la casa con Aurah, lamentándose abiertamente de que lleva un mes sin hacerle el amor. Asolado por los celos, se pregunta si su chica le habrá sido infiel, algo que no perdonaría. “Aurah, ¡espérame! ¡Nada de novios nuevos!”, advierte.