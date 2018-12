La gran gala final de ‘GH VIP 6’ promete ser de lo más tensa. A pocas horas de que se conozca el nombre del ganador de esta edición, parece que todo el protagonismo del programa no va a recaer tan solo en los tres finalistas: Miriam Saavedra, Suso y El Koala. Y es que, desde que fuera expulsada, Mónica Hoyos no deja de justificar su comentado paso por la casa, aunque eso suponga poner en duda la objetividad de la organización del reality e incluso del mismísimo Jorge Javier Vázquez. Una manera de tirar piedras sobre su propio tejado que podría acabar pasándole factura…

Pese a que el presentador ha sido uno de los pocos que ha dado la cara por ella en más de una ocasión, defendiendo su actitud frente a los continuos ataques de su archienemiga, Miriam Saavedra, parece que a Mónica eso no le basta. La ex de Carlos Lozano ha denunciado públicamente que se ha dado una mala imagen de ella para intentar favorecer a su contrincante, llegando incluso a criticar de manera velada la manera de obrar del catalán.

"Es muy fácil, en un programa que es tuyo, sentirte cómodo para decir lo que quieras. Es muy fácil dar la vuelta a los vídeos para desprestigiar un concurso. Es muy fácil unirte a lo que todos dicen para un aplauso, y encima preparado... Todo eso es fácil. Lo difícil es mantenerte y seguir hacia adelante, ¡¡que es el único sitio hacia donde sé ir!!", publicaba Hoyos en uno de sus Stories de Instagram.

Un tirito de la exazafata de ‘El precio justo’ del que se ha hecho eco Jorge Javier, y aunque no ha querido hablar mucho sobre el tema, dejó caer que tenía una conversación pendiente con ella, ya que está “muy enfadado” por la situación, sintiéndose realmente decepcionado e incluso ofendido al leer sus palabras. ¿Le pedirá explicaciones en la final del reality? ¿Viviremos algún que otro momento de tensión?

Lo que parece estar claro es que Mónica Hoyos no está para nada arrepentida. Al ser preguntada en las instalaciones de Telecinco por un reportero de ‘Sálvame’, continuó justificando su actitud: "Defiendo mi concurso. Entiendo que se defienda más a una persona que a otra. Esta chica tiene firmado un contrato con vosotros y tenéis que defenderla. Yo he hecho todo lo posible, lo he hecho bien". A lo que añade: "También podría haber hecho cosas peores y no las he hecho, pero me he contenido y me he aguantado. He sido una campeona. Me lo dice mucha gente. Aquí en Telecinco, no; pero fuera, en mi casa, sí".

Eso sí, niega que su polémico mensaje fuera dirigido a Jorge Javier. Haciendo de nuevo uso de su cuenta de Instagram, Hoyos ha colgado un mensaje para ‘aclarar’ que no tiene nada en contra del catalán. “No, Jorge Javier Vázquez, no era para ti mi Story, que precisamente eres el único que ha tenido palabras de aprecio hacia mí. Y yo te las agradeceré siempre”, señala. ¿Entonces para quién iba dirigido?