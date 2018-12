A pesar de que Suso Álvarez, ahora mismo, está viviendo los últimos días en la Casa de Gran Hermano VIP en paz y armonía (o, al menos, los ratitos que le deja tranquilo Miriam, que no para de bromear a todas horas), el de Ripollet no sabe la que se le viene encima en cuanto salga. Durante 3 meses, el concursante ha estado en una burbuja en la que no ha tenido apenas contacto con el exterior, por lo que no sabe lo que ha estado ocurriendo más allá de las paredes del recinto en el que se encuentra la Casa... y, probablemente, quiera volver a encerrarse en ella cuando vea, entre otras cosas, que su novia y su madre ¡se llevan a matar!

La ex gran hermana y su suegra, Mercedes, tuvieron durante el último Debate de GH VIP 6 un encontronazo después de que Aurah le echara en cara a Merche que Suso seguía en el programa porque ella le había frenado muchas veces durante las discusiones en la Casa (cosa que le había pedido la propia Merche), y ella, lejos de enfadarse, le respondió: “No es lo que dices, es cómo lo dices: súper alterada. Que he dicho 'joder, qué he hecho yo ahora'...”. Aurah no se apeó del burro, y este miércoles aprovechaba su visita a 'Sálvame' para cargar contra ella: "Hay unos mensajes en los que dice que no quiere que esté con su hijo, que ojalá no volvamos... Los mensajes son públicos, los ha visto todo el mundo. A mí me afecta porque no se corresponden con el trato que yo he recibido de ella... y hay capturas de Twitter e Instagram", dijo, dejando claro que tiene pruebas.

Mila Ximénez se apresuró a hacer público un mensaje que le mandaba Rafa mora en directo: "Mercedes le ha dicho que los mensajes pueden ser del principio, que ahora no se ha vuelto a pronunciar. No son de ahora", aseguró, aunque Jorge Javier no quedó del todo contento: "Bueno, eso lo pensaba antes, pero no se ha querido pronunciar de lo que opina ahora. ¿Por qué? Lo suyo sería que dijera 'en un primer momento no quería, me equivoqué, pero ahora quiero que esté con ella'...", añadió el presentador.

Belén Esteban parece tener también entre ceja y ceja a Aurah por su relación con Suso, y dice no creerse nada: "El otro día te dije algo y no me respondiste, y ahora voy a aprovechar mi programa para volver a preguntarte: ¿Tú quieres dejar a Suso?". "No", respondió ella rotundamente y sin pensar. "Mira, sólo pones excusas. ¿Tú ves normal que subas a la casa, el chico te dé un abrazo y, cuando bajas, digas 'es que no me ha abrazado, no ha venido corriendo'...?", añadió la presentadora muy mosqueada, pero Aurah guardaba un as en la manga...

"Mira, el otro día estaban en el plató Marta López y Mercedes hablando en una publicidad, y escuché que estaban pidiendo a Mercedes una carpeta entre Miriam y Suso, y yo me acerqué y dije '¿qué?'... y nadie me contestó. Eso está grabado, y para mí es una falta de respeto", dijo la ex de Jesé Rodríguez. Habrá que ver si la relación de la canaria y el catalán va más allá, como esperan ambos, una vez que él vuelva a la vida real...