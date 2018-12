La organización de ‘GH VIP 6’ preparó una última cena muy especial para los finalistas del reality. Miriam Saavedra, Suso y El Koala, por sorpresa, se encontraron en el salón de la casa un auténtico banquete al que no le faltaba detalle, desde una selección de mariscos hasta un pavo relleno. Una manera de celebrar por adelantado, ya que no pasarán la última noche del año dentro del concurso, una Nochevieja improvisada y diferente... Y es que, como no podía ser de otra forma, los concursantes también vivieron sus particulares Campanadas, pero comiéndose una uva por cada uno de sus doce compañeros expulsados. ¿Se atragantaría Miriam al ver la cara de Mónica Hoyos?

“Este año os vais a comer las uvas en ‘GH’, pero tranquilos, no os las comeréis el 31 de diciembre, sino esta noche. Una uva a la salud de cada compañero expulsado y en este orden: Isa, Aramís, Omar, Techi, Darek, Verdeliss, Ángel, Makoke, Aurah, Tony, Mónica y Asraf”, explicó Miriam al leer las instrucciones de la velada. “Aquí tenéis las uvas y el champán. El proceso será así. Primero saldrán en el plasma del salón unas fotos de la Puerta del Sol con el sonido de los cuartos. Todavía no hay que hacer nada, solo prepararse. Empezaréis a comer con la primera foto, la de Isa, y así con cada foto y cada campanada”. Unas instrucciones que se dan cada año y que siempre hay alguien que no logra entender...

“Súper, ¿en ‘Gran Hermano’ nunca puede haber una cena normal?”, se preguntó Suso, quien no podía dejar de mirar el maravilloso pavo que tenía delante de sus narices. Por su parte, El Koala no perdió tiempo y se puso a jalar mientras su compañera leía el escrito. Llegado el momento de las uvas, fueron comiéndoselas según lo previsto (y sin atragantarse).

Acto seguido, el Súper les propuso hacer un brindis y dedicar unas palabras a los concursantes expulsados. “Gracias a los compañeros por habernos acompañado en este camino, os queremos”, expuso Miriam. “Me hubiese encantado tener aquí a mi Verdeliss. Enhorabuena a todos mis compañeros que están fuera, muchísimas gracias por todo”. A su vez, tanto El Koala como Suso también quisieron poner en valor el paso por la casa de sus compañeros. “Quiero agradecer a todos mis compañeros que han pasado por la casa lo mucho que me han enseñado. Gracias a ellos he aprendido y he mejorado”, indicó el ‘viceverso’.