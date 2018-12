Solo quedan horas. Este 20 de diciembre conoceremos al ganador o ganadora de 'Gran Hermano VIP 6', y las cosas no están fáciles para ninguno. Los finalistas se han inmerso en una especie de 'Juego de tronos' para hacerse con el maletín, y van con todo... ¿Miriam, Koala o Suso? ¿Quién ganará? Aunque todo apunta a que Miriam Saavedra es la clara favorita para hacerse con la victoria, sus contrincantes no se lo van a poner fácil, el propio Suso ha confesado: "Esto es como el ajedrez, en un solo movimiento pues hacer jaque mate a la reina", ¡menudos aires! Las estrategias finales han comenzado, pero la audiencia no olvida el pasado... Los seguidores del programa han seguido, minuto a minuto, el concurso de cada uno de ellos, y no es oro todo lo que reluce. En estos meses los tres han brillado, si no no estarían en la gran final, pero también han cometido errores. Por eso repasamos el concurso de los finalistas y os damos las razones por las que deberían, y no, ganar 'GH VIP 6'.

Miriam Saavedra

La peruana ha sido la gran revolución. Un terremoto, adrenalina pura...

¿Por qué debería ganar?

- Porque ha protagonizado los momentos, probablemente, más divertidos de la edición: Ese "maldito muñeco", "buenas noches Benjamin Button", y cientos de 'memes' que han revolucionado las redes sociales.

- Se ha mostrado tal cual es, con lo bueno y lo malo... Desde la locura desatada hasta la Miriam más sensible y tierna con sus compañeros, como por ejemplo con Verdeliss.

- Ha sido una de las grandes protagonistas de la edición. ¿A caso ha habido alguna gala sin vídeos de Miriam? ¡Negativo!

¿Por qué no merece ganar?

- Muchos la han tachado de "teatrera", y es que no se creen sus momentos de sonambulismo o algunos de sus bailecitos inesperados.

- ¿Demasiadas discusiones? En algunas ocasiones Miriam ha pecado de provocar demasiado a sus compañeros hasta hacerles la convivencia imposible...

- ¿Falsa víctima? Algunos creen que se ha aprovechado de su soledad en la casa de Guadalix para convertirse en una víctima cuando realmente ha sido ella que se ha puesto en ese lugar.

Suso Álvarez

El 'chico reality' por excelencia ha llegado a la final sin haber salido nominado ni una sola vez.

¿Por qué debería ganar?

- Todavía no ha ganado ningún 'reality'. Aunque lo ha intentado varias veces con 'Gran Hermano' y siempre ha sido bastante protagonista, sus seguidores no le han dado, todavía, ninguna victoria... Ya toca, ¿no?

- Nos ha dejado grandes momentos sacando información a sus compañeros con entrevistas improvisadas. ¿Recordáis esa charla con Mónica Hoyos? ¡Qué hubiera sido del concurso si Suso no nos hubiera conseguido esas confesiones!

- Ha abierto su corazón en el concurso enamorándose de Aurah. Hemos podido ver al Suso más tierno gracias a su relación con la concursante, y nos ha derretido.

¿Por qué no debería ganar?

- ¿Demasiado preparado? Muchos tachan al concursante de haber ido demasiado preparado al concurso, hasta de mirar mucho a cámara antes de actuar... Algo que no gusta nada.

- Actitudes que han revolucionado a la audiencia (las redes sociales lo han tachado de machista y le han dicho de todo, menos "bonito").

- En la final, ¿por un golpe de suerte? No ha salido nunca nominado gracias a que ha sabido conquistar muy bien a sus compañeros... Pero, ¿lo merece realmente?

El Koala

El gran descubrimiento de 'GH VIP 6'.

- No tenía experiencia previa en 'realities' y ha sido, sin duda, el gran descubrimiento de la edición. Divertido, sincero... ¡Hasta nos ha regalado nuevas canciones! ¿Qué más se puede pedir?

- Es el concursante más bonachón, noble y con menos maldad... Tan humilde que ha preferido no entrar en demasiados conflictos y no posicionarse nunca.

- Trabajador, como el que más. Y eso, en una convivencia se agradece... ¿O no?

¿Por qué no debería ganar?

- Por ¿falso? Todavía hay quienes no se creen un pelo de esa actitud de Koala, consideran que no es más que un personaje de ficción.

- Su bronca con Makoke, quien tuvo que ver cómo Koala le llamaba fea, decía que le daba asco y hasta le auto imponía complejos físicos por sus orejas... Le hizo ganar bastantes detractores. ¿Sacó su verdadera cara?

- ¿De bueno... tonto? Muchos creen que podría haber sacado las uñas en más de una ocasión y no haberse mantenido tan al margen.