Si hay algo que no se le puede reprochar a El Koala es la falta de naturalidad. El cantante 'rural' ha hecho un gran paso por la Casa de GH VIP 6, y ello se recompensó con un tercer puesto muy merecido (demasiado para sus 'haters', pero poco para sus defensores más acérrimos, claro). La gala final, en la que Miriam Saavedra se coronó como ganadora, estuvo de lo más emocionante... aunque para emocionante, la entrevista de El Koala, donde brilló su naturalidad y encandiló al público con la presencia de su mujer, Vito, su 'chatita', de la que no se ha olvidado ni un sólo día de convivencia en el programa.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

El malagueño, durante su entrevista con Jorge Javier, fue de lo más claro: " Lo hemos pasado bien. Lo mejor que hemos podido", afirmó, aunque no supo responder a por qué el público ha preferido echar a otros antes que a él (a pesar de haber estado más de media edición nominado), o por qué quedó en tercer puesto. El que sí supo responder a eso fue Tony Spina, que le lanzó una pequeña pullita: "Yo creo que te iban salvando gracias aMiriam, porque era para echar, y os querían juntos. Ahora, que era para salvar, ahí te ha jugado en contra. Pero creo que gracias a Miriam has llegado donde has llegado. Es mi opinión", señaló el nuevo novio de Makoke.

Entre aplausos y abucheos al italiano, Koala, haciendo gala de su máxima de huir siempre del conflicto, respondió sencillamente: "Respetable".

Mediaset

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Jorge también quiso saber por qué creía que la audiencia le ha salvado siempre: "Porque habrá visto que con Miriam y con Verdeliss lo pasábamos bien, hacíamos el payaso... y eso, intuyo, gustaba", afirmó, aunque lanzó una pullita a sus compañeros, dejando entrever que si el resto han salido antes que él, será porque lo han hecho peor: "Aquí nadie se carga a nadie. Cada uno se carga a sí mismo haciendo lo que tiene que hacer... Cada uno hace lo que puede y sabe hacer, y luego la audiencia va decidiendo".

Mediaset

Emotivo también fue el discurso que Vito le dio a su marido, al que, tras un fuerte abrazo y un beso, le dijo: "Para mí lo has hecho genial. Has llegado a la final, que era donde tú querías llegar, porque los dos sabemos que el maletín te daba igual, no era tu prioridad. Cada uno que piense lo que quiera".