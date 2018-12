Hay que reconocer que el misterio no era tal. Desde que llegara a la casa de ‘GH VIP 6’, unos días después que el resto de sus compañeros, Miriam Saavedra se convirtió en la principal protagonista de esta edición del famoso reality. La peruana entraba en la casa dispuesta a compartir días de convivencia con Mónica Hoyos, su archienemiga durante los últimos años por los platós de Telecinco. Una enemistad que se hizo patente desde el primer día en que la flamante ganadora puso un pie dentro de los muros de Guadalix. Pero hay que recordar que no solo de Hoyos se ha nutrido el concurso de Saavedra…

Desde el comienzo, sus problemas con la madre de la hija de Carlos Lozano la convirtieron en persona ‘non grata’ para el resto de sus compañeros. Un aislamiento que le permitió adquirir entidad propia y conseguir aliados en aquellos que tampoco se sentían cómodos con el resto: El Koala y Verdeliss. Hasta llegar a la final, la modelo y actriz ha protagonizado un sinfín de broncas con los miembros del afamado ‘sexteto’ (siendo algunas de las más recordadas aquellas que tenía como ‘contrincante’ a Aramís Fuster, Ángel Garó, Techi, Aurah Ruiz o Makoke), ganándose poco a poco el cariño de la audiencia por su espontaneidad y desparpajo.

Lejos de quedar tan solo en un perfil que ha llamado la atención por su lado más polémico, o lo que es lo mismo, haber discutido con básicamente todos sus compañeros, Miriam ha protagonizado momentos que dejan constancia de su vis cómica, algunos de ellos rozando el surrealismo (cómo olvidar sus episodios de sonambulismo y ese ‘maldito muñeco’ que se ha convertido en parte de la historia reciente de la pequeña pantalla de nuestro país).

Esta situación llevó a que, al mismo tiempo que Miriam se convertía en la persona más ‘odiada’ dentro del concurso, la audiencia poco a poco le iba cogiendo cariño hasta convertirse en la concursante más ‘querida’ en las ‘encuestas’. Y es que no hay que olvidar que la ganadora se ha ido ventilando a todos sus compañeros con los que se ha ido enfrentando en las nominaciones, ya fueran de mayor o menor aceptación popular.

Con todo esto, no nos debe extrañar que Miriam haya obtenido el triunfo con casi el 70% del apoyo de los espectadores, alzándose con el preciado maletín con los 100.000 euros (dinero que se suma a lo acumulado por su caché semanal en el reality). Al anunciar Jorge Javier que ella era la ganadora, Miriam, demostrando una vez más que el comedimiento no es lo suyo, se tiró al suelo y fue a rastras a refugiarse en los brazos de su madre. “Eres justa ganadora de ‘GH VIP 6’. Durante tres meses lo has dado absolutamente todo. Te lo agradecemos infinito. Un concursante de reality debe entrar a darlo todo, como has hecho tú”, expuso el presentador.