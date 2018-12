Antes de conocer el veredicto de la audiencia soberana, los dos últimos finalistas de ‘GH VIP 6’ pudieron reencontrarse con la mujer más especial en sus vidas. Mientras Miriam Saavedra pudo ver a su querida ‘mamita’, Haydée, quien ha viajado expresamente desde Perú para asistir a la gran final del reality, Suso vivió el reencuentro con Merche, su madre y la persona que más le ha defendido por los platós de Telecinco. A su vez, pese a que la mujer de El Koala también había subido hasta la casa, al ser su marido el tercer finalista, no pudimos asistir al esperado reencuentro del matrimonio.

Telecinco

Antes de hacer acto de presencia estas invitadas tan especiales, pudieron hablar con Jorge Javier y expresar sus emociones. “Es mi única hija y la quiero mucho. Es la razón de mi vida”, confesó la madre de Miriam. “Para mí va a ser una ilusión muy grande el poder verla, un momento muy inolvidable. Voy a ser la mujer más feliz del mundo al poder abrazar a mi hija”. Vito, que está cansada de llevar tres meses sin marido, se mostró muy feliz de poder volver a tenerlo en casa. A su vez, Merche quiso aclarar que no tiene nada ni a favor ni en contra de Aurah: “A mí no me tiene que gustar, le tiene que gustar a él”.

Tras la expulsión de su gran amigo El Koala, Miriam volvió a la casa y se encontró con su progenitora en la cocina, algo que le hizo emocionarse y romper a llorar. “¡Ay, mi negrita! ¡Ay, mi mamita!”, exclamaba la peruana mientras la colmaba de besos y abrazos. “Te quiero, mamá… No tengo palabras. Habéis traído parte de mi cuerpo porque somos dos”.

Telecinco

Haydée, visiblemente nerviosa, reconoció haber sufrido mucho durante el paso de su hija por la casa. “He disfrutado, pero más he sufrido. La extrañaba y mi niña estaba sola”, explicó antes de añadir que no ha sido plato de buen gusto haber escuchado ciertas cosas que se decían de su hija. “Recién que llegué ayer de Perú y todavía no me he repuesto”, indicó visiblemente aturdida.

Pero como no solo de lágrimas se nutre ‘GH VIP’, Jorge Javier le preguntó qué es lo que más le había gustado del paso de Miriam por el concurso. “Cuando bailó el baile del gusano”, confesó la mujer. Ante sus palabras, la ex de Carlos Lozano se arrancó a bailar, eso sí, sin conseguir que su madre le acompañara. Antes de dar por finalizado el breve encuentro, Haydée, confirmó que su hija ha sido sonámbula desde pequeña: “Un día abrió la ventana y miró fuera, por eso tuve que poner rejas”.

Telecinco

Por su parte, el encuentro de Suso con Merche fue mucho menos emotivo (solo hay que tener en cuenta que Merche ha subido en dos ocasiones a la casa). “Puedes estar muy contento por cómo has rectificado”, le dijo a su hijo antes de reparar en que ha perdido mucho peso. “¿Has visto que la materia de la que vengo es buena?”, dijo Suso presumiendo de madre. “Puedes estar muy contento por haber demostrado que eres un buen niño”, aseveró su progenitora.