Jorge Javier y Aurah le leen la cartilla a Suso

Suso salió de la casa de ‘GH VIP 6’ siendo conocedor que tenía una conversación pendiente con Aurah, algo a lo que no dejaba de darle vueltas ante el miedo de que esto pudiera suponer el fin de su relación. Al llegar al plató y antes de conocer que perdía la batalla contra una imbatible Miriam, el joven tuvo que hacer frente a los reproches de su novia. El joven, siendo fiel a su mantra, volvió a justificar su comportamiento con el trillado argumento de que es la primera vez que se enamora de verdad. “Al principio, mi relación con Aurah fue muy difícil. De repente, me encontré con unos sentimientos que nunca había sentido y me costó mucho. Cuando Aurah dijo ese comentario de que yo tan solo era bueno para una noche loca…”, se lamentó.

“Yo en ese momento ya estaba jodido. No quería mostrárselo al público pero por dentro estaba hecho una mierda. Lo tenía que ocultar como fuera. Me hubiera pirado por patas”, añadió. Por su parte, Aurah echó en falta que no le pusieran las imágenes con sus polémicas declaraciones: “Yo espero que vea los vídeos porque lo que ha visto no es nada. A lo mejor no se acuerda de todo lo que me habéis puesto a mí”.

Después de un cruce de miradas tensas, la canaria le dejó entrever que lo que había dicho era especialmente fuerte: “Tuviste unas frases que no me gustaron nada. No me las habías dicho a la cara. Con lo cual me vi aquí fuera con todo eso… No puedo decir lo que dijo por respeto a él. Es la final y me parece algo muy desagradable”.

Aunque Suso dijo no acordarse de qué es lo que podía haber dicho que fuera tan grave, acabó pidiendo perdón. “Las dos primeras semanas fueron un cúmulo de infortunios por mi parte y no se me caen los anillos por pedirte perdón. La cagué”, indicó. “Yo me notaba muy desafortunado. No soy tonto y sabía que la estaba cagando todo el rato”.

Acto seguido, Aurah tomó la palabra para hacerle una clara advertencia: “Quería hablar contigo para saber si de verdad sentías eso. Te he defendido igualmente. Pienso que estabas encerrado, que no sabías gestionar tus sentimientos, que te viste un poco acorralado… Bueno, todos cometemos errores, nadie es perfecto. Espero que lo veas y sepas que eso no se puede hacer ni dentro ni fuera”.

En ese momento, Jorge Javier quiso saber qué es lo que se le pasaba por la cabeza al finalista. “Yo llevo muchas de estas y me lo huelo ya”, expuso enigmático. “Aurah, cariño, te juro que, si hubiera podido hacerlo mejor, lo hubiera hecho. Es la primera vez que me pasaba esto y no quería que me pasara”. Aurah replicó que desde que salió de la casa ha recibido palos por todos lados, especialmente, de los colaboradores del programa. “Por experiencia, quédate con lo que tú y yo vivimos”, zanjó Suso.

Para refrescar un poco la memoria a Suso (y ya de paso a nuestros queridos lectores), ahí van algunos ejemplos de las perlitas que el ‘viceverso’ ha soltado por su boca y que tenían como protagonista a Aurah: “Anda, tira y que te penetre Asraf, que a ti te gusta todo eso”, “Solo me vale para follar”, “Nunca la tendría como novia, como mucho como 'follamiga', que para follar sí me gusta, para follar nada más” o “Mueves el culo y las tetas como una guarra”. Esto por no recordar el momento en el que le pidió a su chica que no se vistiera de una forma tan vulgar o cuando se metió con su despoblada cabellera… “Es medio calva. Aurah se quita las extensiones y nos cagamos. Es la que menos pelo tiene, aunque no lo parezca. Solo tiene cuatro pelos de loca”.

Jorge Javier, que no quería dejar la oportunidad de reprender el comportamiento del concursante, aprovechó para leerle la cartilla. “Tú sabes que te tengo muchísimo cariño, pero tienes ante ti un reto muy importante”, le espetó el presentador. “Ahora que vuelves a la vida te vas a encontrar con palabras muy gruesas y acusaciones muy duras. Vas a tener que escucharlas, valorarlas y reflexionar muy seriamente. Se ha hablado mucho de tu machismo. Se ha llegado a pedir tu expulsión disciplinaria, pero yo creo más en el valor de la educación y que la gente puede mejorar”, continuó diciendo.

“Creo que tienes comportamientos machistas fruto de una poco formación académica y cultural. Ahora tienes por delante el reto grandísimo de poder subsanarlo. La vida te ha dado la oportunidad de colocarte en un medio como es la televisión. Económicamente te va muy bien y eso tienes que aprovecharlo a tu favor” le explicaba el presentador a Suso, y añadía contundente: “Menos bolos y más estudiar. Lo que en ‘GH 16’ te servía ahora ya la sociedad no lo tolera... Suso, o cambias o ya no vas a tener cabida en la televisión de hoy”.