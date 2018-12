Suso, en tratamiento psicológico tras su salida de ‘GH VIP’

View this post on Instagram

Me lo habeis pedido muchas personas,SI,yo SI ME CREO lo que vivieron dentro de la casa y tambien creo que siguen enamorados uno del otro. Pienso que desde que Suso salio le han dicho muchas cosas y el no ha sabido afrontar todo,pienso que si se ha equivocado al hacer las cosas pero ahora mismo esta pasando por un momento malo y YO SI CREO QUE ESTAN ENAMORADOS❤️ Llamenme loca,pero a mi todavia me queda algo de esperanza de que ellos dos hablen y esta bonita pareja siga adelante,porque es lo que queremos todos,porque juntos sois mas fuertes👫 Porque estais enamorados y no os teneis que dejar llevar por nadie si no por vuestros sentimientos🔐 Aposte,apuesto y apostare por ustedes💜💜 #aurahruiz #auristas #susogh16 #susonrisaenamora #susauristas🧡 #aurahysuso #siemprejuntos #siemprefuertes @aurah.ruiz @oficialsusogh16