María del Mar Cuena Seisdedos, más conocida como Yurena, Ámbar o Tamara, es la última confirmada de 'GH DÚO' a cuatro días de que arranque el 'reality'. Las puertas de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra se abrirán el próximo 8 de enero, dando la bienvenida a los rostros más dispares de la televisión. Y si ya nos entra la risa al imaginarnos el panorama de ver a Kiko Rivera, Ylenia, Sofía Suescun, Albalá, Antonio Tejado y Yurena desayunando juntos y compartiendo confidencias. No nos queremos imaginar tú cara cuando sepas quién acompañará a Yurena en esta aventura.

Esta misma tarde, 'Sálvame naranja' confirmaba la participación de Yurena en 'GH Dúo', pero sin desvelar la identidad de su pareja. Pues bien, a la redacción de Quemedices.es ha llegado la identidad del misterioso acompañante de la cantante del exitoso 'No cambié'. Y no es otro de Juan Miguel. En 2003 ambos participaron en 'Hotel Glam' y surgió el amor. Aunque no duró mucho más allá del 'reality' y terminaron como el rosario de la aurora, ambos entrarán juntos en este nuevo formato de 'Gran Hermano'. Tanto Yurena como Juan Miguel tienen experiencia en el sector, en 2016, Yurena se atrevió con 'Supervivientes', un reality que el peluquero probó un año después. Ahora volverán a juntarse por un caché que oscila entre los 12.000 y los 15.000 euros.

Yurena es una mujer sensible, pero también muy fuerte, y siempre ha deseado que el público la conozca tal y como es, más allá de su personaje. ¿Cómo se llevará con el peluquero? Tan sólo quedan cuatro días para descubrir éstas y otras incógnitas que nos tiene preparado 'GH Dúo'. ¡Qué tiemble Guadalix!