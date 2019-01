El encuentro entre Sofía Suescun y Alejandro Albalá era uno de los momentos más esperados de la gala inaugural de ‘GH Dúo’… ¡y la verdad que fue tan tenso como se esperaba! Nada más ver a su ex, la ganadora de ‘SV 2018’ le recriminó que entrara en la casa por dinero. “Menos mal que no querías ni verme… Si tanto me odias, no entiendo para qué entras si dices que no te gusta la tele”, señaló. Al ver la que se le venía encima, Albalá le pidió que aparcara la ‘moto’, “ya que cuando me hablas por privado no eres igual”. “Madre mía, se ve que el novio ese que tuviste te metió el tema de la moto a fondo”, exclamó el joven.

Echando mano del freno de mano, Suescun le pidió que no fuera de guay y recordó que la que decidió cortar con la relación fue ella. “Es una persona que en este momento no me complementa”, explicó la navarra. Sin embargo, el ex de Chabelita piensa que todavía sigue colada por sus huesos…

En su vídeo de presentación, Sofía tilda de ‘venenosa’ a la madre de Albalá y se lamenta del anillo cutre que le regaló su ex. “A Alejandro lo he dejado porque no me aporta nada positivo”, explicó. “Estoy harta de mantener a críos”, sentenció. Al ver las imágenes, Alejandro le recordó que él tiene dos empresas y que cuando la conoció lo único que hacía ella era estar tirada en casa. “Sofía no me ha regalado nada en su vida… Ella no es mujer para un pobre, es mujer para un rico. Y yo soy pobre y humilde”, reflexionó. Mientras tanto, en el plató, Maite Galdeano y la madre de Albalá, Paz Guerra, protagonizaban un tira y afloja pese a que decían estar dispuestas a mantener la compostura (al menos, en la primera gala).

Además de con Sofía, en el pasado Alejandro Albalá ha mantenido una relación cercana con otro concursante del reality, Kiko Rivera, quien precisamente fue durante algún tiempo su cuñado. “Con Kiko Rivera me llevaré muy bien porque entenderá lo que he pasado junto a su hermana”, confabulaba el joven en su vídeo de presentación. Sin embargo, el hijo de Isabel Pantoja se mostró mucho menos cauto al hablar con los redactores del programa: “Nunca hablé con él porque yo pensaba que este chico era mudo. No hablaba absolutamente nada. No sé lo que tiene la tele y el dinero que hace hablar a personas que antes no lo hacían”.

Al ver las imágenes, Albalá señaló que al igual que él ha aprendido a hablar, “a ver si Kiko aprende a cantar”. “De primeras soy un chico tímido, no me gusta armar líos como a Sofía, pero al final cada uno tenemos nuestra personalidad”, añadió. “Él es el primero en poner verde a su hermana”. Eso sí, al entrar en la casa y ver al DJ, se saludaron cordialmente (con beso y abrazo incluido). “Yo no tengo nada en contra de ti. Lo juro por Dios”, explicó el cantante.