La primera gala de ‘GH Dúo’ fue la noche de la revelación de identidades. Y es que tan solo ocho de los dieciséis concursantes vips que entrarían al reality estaban confirmados antes de que la casa de Guadalix de la Sierra abriera sus puertas para recibirlos. Antes de que comenzara el programa, sus responsables habían confirmado como concursantes los nombres de Kiko Rivera y su mujer, Irene Rosales; Antonio Tejado y su actual pareja, Candela Acevedo; así como Sofía Suescun y su expareja, Alejandro Albalá. Además, se sabía que Ylenia y Yurena (eso sí, por separado) concursarían por el preciado maletín, pero sin conocerse el nombre de quién las acompañaría en esta nueva andadura televisiva.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

La primera sorpresa de la noche vino de la mano de María Jesús Ruiz, quien era la primera en saludar desde el salón a Jorge Javier Vázquez. La modelo y empresaria aseguraba entrar soltera y dispuesta a concursar con quien sea. “Soy un compendio de defectos y errores… Soy una temeraria y una descerebrada”, señaló. Al menos esperamos que a todo esto se sume que sea valiente, porque no concursará con otra persona más, sino con dos…

Como se venía rumoreando, la ex Miss España concursará junto a su expareja, el empresario Julio Ruz. El encuentro entre los dos se saldó con un tenso cruce de acusaciones. “¿Qué te has hecho? Estás muy feo”, dijo la modelo nada más ver a su ex, sin llegar ni tan siquiera a levantarse para saludarle. “Ella está muy guapa. Le han sentado muy bien las operaciones”, replicó Ruz. Por su parte, María Jesús, aparte de insinuar que al que fuera su pareja le gusta mucho la fiesta, le acusó de haberle puesto los cuernos en infinidad de veces. “Nunca ha estado enamorado de mí. Él tiene la capacidad de querer a más… A Julio le cuesta ser la persona que aparenta ser”. ¿Conoceremos su verdadera identidad?

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Y como no hay dos sin tres, para complicar todavía más la cosa, la tercera en discordia no es otra que Carolina Sobe, quien supuestamente vivió un fugaz romance con Ruz. Eso sí, el encuentro con sus compañeros de concurso fue mucho más amable que el de la expareja. Tras darle un beso a los dos y halagar el look de la modelo, la ex ‘gran hermana’ se lamentó de que estuvieran con el rictus tan serio. “¿Así estáis de primeras?”, se preguntó. En su vídeo de presentación, dejó claro lo enamorada que está del empresario: “Julio Ruiz tiene 36 años, pero parece el abuelo de Bambi”.

Ylenia Padilla pensaba que tan solo tendría que enfrentarse a un fantasma del pasado, pero al final, también tendrá que competir junto a dos… Fede, quien se autodefine como “el italiano más guapo de la televisión”, volvió a verse las caras con la de Benidorm. Aunque los dos aseguraron que se alegraban de verse, su relación no acabó precisamente bien. “Creo que no me conoces tanto como dices… Con las cosas que has ido diciendo de mí por ahí”, dijo Ylenia al italiano reconvertido en abogado. Por su parte, Fede intentará hacer borrón y cuenta nueva, pese a que “las cosas de mi pasado que no son muy buenas intento olvidarlas”. Eso sí, eso no evitó para que comenzaran a tontear cuando pensaban que las cámaras ya no les estaban grabando…

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Publicidad - Sigue leyendo debajo

En el caso de Ylenia y Fede, la tercera en discordia es Raquel Martín, concursante de ‘GH 16’ que mantuvo una relación de unos meses con el italiano, pese a que no llegó a buen puerto. “Me he ido enterando que hubo por su parte una tercera persona”, explicó la fisioterapeuta. Sin embargo, si hay alguien dentro de la casa a la que Raquel le tiene inquina esa es Sofía Suescun. Y es que ambas, en su edición de ‘Gran Hermano’, se disputaron el amor de Suso. “A mí la gente que va tan de diva y que te mete el cuchillo cuando puede, no puedo”, afirma en su vídeo de presentación.

Telecinco

¿Y qué mejor si se llevan mal dos personas que hacerlas reencontrarse a solas en la intimidad del ‘confe’? Suescun, al ver a su archienemiga, cambió el gesto y le preguntó que de dónde había resucitado. “Como concursante de reality, Sofía me parece fenomenal, como persona ya no tanto…”, sentenció Raquel. “Yo no he tenido que buscar a nadie para ser yo misma”. Sin querer entrar en polémicas (al menos de momento), ¡las dos jóvenes acabaron acusándose mutuamente de tenerse bloqueadas en redes sociales!

Yurena descubrió que tendrá que concursar con Juan Miguel, el exmarido de Karina con el que vivió un ‘affaire’ durante su recordada estancia en ‘Hotel Glam’. La cantante y el peluquero, lejos de tirarse los trastos a la cabeza, tuvieron un encuentro de lo más cordial y no supieron explicar bien por qué acabaron cortándolo. Según el valenciano, a los dos le calentaron la cabeza y “después no hemos coincidido para poder hablar y arreglarlo”.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Para terminar, entró en la casa la pareja de la que menos se había hablado en las quinielas: Fortu y la persona que siempre tiene en la boca, su querida Yoli. Eso sí, la pareja tendrá que sortear la presencia de Carolina Sobe, quien asegura que el vocalista de ‘Obús’ fue una de las personas que más le han marcado en su vida. ¿Habrán tenido algo estos dos?