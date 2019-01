Está claro que no siempre llueve a gusto de todos, pero a María Jesús Ruiz se la han liado pero bien en GH DÚO. La modelo aterrizó en la Casa sabiendo que concursaría con su ex, Julio Ruz, pero lo que quizá no sabía es que a la ecuación también se sumaría Carolina Sobe, la nueva ¿novia? de su Julio. El reencuentro de la pareja fue de lo más tenso (de hecho, estuvieron hasta un minuto de reloj sentados juntos sin dirigirse apenas la palabra más allá de un 'buenas noches'), pero también hay que admitirlo: fue hilarante ver a dos ex que no se aguantan tirándose pullitas para ver quién quedaba por encima del otro como si fueran adolescentes híperhormonados.

Mediaset

Tras ese tenso minuto, a Julio se le ocurrió dedicarle un "feliz año" a María Jesús... y ella respondió con la escopeta cargada mirándole de arriba a abajo: "¿Qué te has hecho? Estás muy feo", dijo, probablemente por la nueva barba perfilada que lucía el empresario, para luego preguntarle: "¿qué vienes, en plan guerrero?". Claro, porque ella no, después de llamarle feo a la cara, algo a lo que él contestó más tarde: "Ella en cambio está muy guapa. Las operaciones le han sentado muy bien". ¡ZASCA!

Mediaset

"Yo vengo en plan bien, eres tú... eres tú la que tiene que callar muchas cosas". ¡Uuuuh, salseo! El presentador recordó que hacía menos de año estaban a punto de casarse y que ella, desde 'Supervivientes', afirmaba que, cuando estaban juntos, temblaban los cuadros de su casa... y ahora le llama pesado porque tarda mucho en sus "menesteres". "Ella está acostumbrada a gente más recortadita", dijo él. Hmmm... ¿A quién se referirá?

Mediaset

La modelo acabó explotando: "Yo no voy a aguantar esto. Qué bien aprendido te lo tienes. Cuando se te acaben los librillos no sé que vas a decir. ¿Dónde has dejado el maletín con las demandas? ¿Ya te has bajado los pantalones? El que no quería tele...", y cuando Julio afirmó que la familia de ella había tenido mucho que ver en su ruptura, ella montó en cólera: "Bueno, ya está bien. Cállate ya. Mira, para hablar de mi madre y de mi familia tendrías que nacer 7 veces, y aún así no tendrías la categoría para hablar de ellos, ¿vale? Así que te callas. Que tienes los ojos todavía rojos de la fiesta que te pegarías ayer". "Estás desvariando", respondió él. ¡Tensión máxima!

Mediaset

Por si el ambiente no fuera lo suficientemente tenso, la tercera en discordia ya les esperaba en el salón de la Casa: Carolina Sobe, a por la que María Jesús fue a degüello: "¿Qué tal? ¿Qué tal vuestra relación?", dijo sólo 10 segundos después de darle dos besos a la africana. "Chica, todavía no he hecho ni la digestión del bocadillo. Relájate un poco, ¿no? Que viene ya limándose la uña...".