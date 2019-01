Mientras que casi todos los concursantes que se reencontraron con sus exparejas en la gala inaugural de ‘GH Dúo’ aprovecharon para tirarse los trastos a la cabeza, Yurena y Juan Miguel tuvieron un encuentro de lo más cordial y libre de malos rollos y tensiones. Al ver la estampa, Jorge Javier Vázquez intervino para que al menos la cantante le pidiera explicaciones al que fuera su ‘amado’ de por qué habían roto de un día para otro. “¿Qué fue de ese feeling que hubo? ¿Por qué acabó todo de aquella forma tan fea, tan desagradable?”, declamó Yurena como si estuviera recitando en verso.

“Yo creo que hubo terceras personas que a ti te calentaron la cabeza y a mí me la calentaron más. Por eso estallamos. De todas maneras, luego tampoco hemos coincidido en sitios para hablar y arreglarlo”, expuso el ex de Karina. Sin embargo, el concursante asegura que está muy agradecido con un bonito gesto que tuvo la polifacética artista hacia su persona. “Tengo una muy buena impresión tuya que me causó el hecho de que, cuando salí de ‘Supervivientes’, te acercaste a saludarme. En ese momento, borré todo lo que había pasado antes… No hemos vuelto a hablar más, pero me gustó que te acercaras a mí”.

Acto seguido, Jorge Javier quiso poner la nota musical y pidió a Yurena que cantara su último single, ‘El carnaval’ (o ‘El carnaval’, ni ella misma lo tiene claro), una canción de la que dejó constancia que desconoce la letra… A su vez, Juan Miguel no quiso dejar pasar la oportunidad de tontear con el presentador, adulando su cambio de aspecto. “Jorge, te veo muy guapo. ¿Qué te has hecho en el pelo? Te veo guapísimo, delgadito”, apuntó. “Con quien tienes que tontear es con Yurena, no conmigo”, replicó Jorge Javier muerto de la risa. “No te preocupes, que tenemos tres meses”, recordó el peluquero.

“Mira, Juan Miguel, vengo de Brasil y he hecho cosas que ni a esta hora las puedo contar. Si te las cuento, empezarías a salivar”, explicó el catalán haciendo referencia a sus recientes vacaciones en las que coincidió con otras de sus ‘conquistas’, Eliad Cohen. “Me pillas en un momento de mi vida que tengo el corazón roto, de lo contrario, serías el hombre de mi vida. Yo siempre he buscado un hombre como tú”, continuó diciendo antes de que tuviera que intervenir Yurena: “A ver si me voy a poner celosa”.

Antes de cortar la conexión, Juan Miguel se lamentó de haber estado, antes de entrar en la casa, nada más y nada menos que siete horas encerrado en un coche con los cristales tintados. Una queja que Jorge Javier aprovechó para preguntarle cuándo fue la última vez que lo hizo en un coche. “Voy a contar una cosa muy fuerte. La última vez que hice el amor en el coche se perdió el zapato de tacón de la señorita y nunca lo encontramos. ¡No sé cómo desapareció!”, relató. “Por favor, si alguien encuentra un zapato de tacón, que lo devuelva. Es de una persona que estaba follando con Juan Miguel”, bromeó el catalán.