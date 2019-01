Dicen que quien no recuerda su pasado, está condenado a repetir la historia... y eso es lo que parece que le ha pasado a Kiko Rivera. Si en 2015 el poco tiempo que estuvo en la Casa de GH VIP lo pasó metido en el jacuzzi, esta vez todo parece indicar que va por el mismo camino, porque en el primer día de convivencia ¡ya se estaba metiendo en él! El DJ ha sido el primero en estrenarlo, y todos recordamos lo que ocurrió hace ya 4 años: Kiko se convirtió en la risa nacional en Twitter tras enseñar la "hucha" a toda España desde Guadalix de la Sierra. ¿No lo recuerdas? No importa: ¡ya estamos nosotros para recordártelo!

Varios años y muchos kilos menos más tarde, Kiko volvería a la comodidad de su jacuzzi, pero esta vez no lo hacía solo. Cabría pensar que, teniendo a su mujer, Irene Rosales, a mano, habría decidido meterse con ella y disfrutar de la intimidad que ofrecen la burbujas... pero no: lo estrenó con otra "mujerona", pelirroja y de grandes pechos ¡que le llevó al lado oscuro!

No, no estamos hablando de Yurena. Ni siquiera de una mujer real, porque no fue otro que Juan Miguel vestido de mujer, con pelucón y bikini, el que le animó a meterse en el jacuzzi. Tales fueron las risas que se echaron a pesar del frío que azota a la sierra madrileña, que también Kiko se animó a ponerse la peluca para divertimento de sus compañeros de convivencia. Veremos lo que les dura el buen rollito teniendo en cuenta que este jueves, tan sólo dos días después de entrar en la Casa, les toca nominar...

Por lo pronto, se lo están pasando divinamente, y también Fortu (que tendrá que abandonar durante unas horas la Casa el viernes por temas laborales) se animó a estrenar el jacuzzi con pelucón incluido (aunque lo que nos gustaría saber es de dónde lo sacaron... ¿quién conseguiría colarla entre su equipaje?).