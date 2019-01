¿Qué le está pasando a Ylenia que se está viniendo abajo muy pronto? La de Benidorm llegaba a la Casa de GH DÚO prometiendo guerra y jurando comérselos a todos para conseguir llegar a la final y hacerse con el maletín. Sin embargo, parece que la fiera se ha calmado y hasta hundido, porque en sólo dos días ¡ya ha llorado varias veces! La rubísima ex de Gandía Shore llegaba al confesionario este miércoles para contarle sus penas al Súper, y lo que no nos imaginábamos ¡es que iba a cargar tan duramente contra los miembros de su trío: Fede y Raquel!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

A Ylenia le descolocó mucho entrar acompañada de ellos, y en especial con Fede, que es su ex y con el que no terminó precisamente en paz y armonía, y ahora se ha venido abajo: "Yo venía con ilusión, pero no me apetece compartir espacio con estas dos personas, porque les veo mezquinos y retorcidos, y esa gente son los peores, porque luego te la meten doblada", decía entre lágrimas, y es que hay que tener en cuenta que lo de jugar por parejas es para lo bueno... pero también para lo malo.

Mediaset

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Tras llamar "sinvergüenza" a Fede, Yle añadió: "No me gusta nada que sean mi equipo, y sé que no voy a poder, porque encima son los dos del mismo palo. Es un hándicap que flipas". Muy apesadumbrada, Ylenia dice no poder más, y eso que la convivencia hacía 24 horas que había empezado. ¿Estarán Fede y Raquel pensando en quitársela de encima ya?

Mediaset

Con su equipo no, pero con la que parece que está haciendo buenas migas es con Sofía Suescun: la benidormense y la pamplonesa no siempre se han llevado bien (aunque antes de entrar han hecho un alto el fuego), y tras un pequeño rifirrafe en la Casa por pensar Ylenia que la estaban poniendo a parir... ¡acabaron abrazadas y llorando!: "Tampoco tenemos tanta confianza. Hemos hecho las paces y a mí me caes muy bien, pero también estamos en un concurso y yo no sé nada de nada", dijo la rubia, mientras Sofía, que parece no querer trifulcas con ella, se exculpó: "Desconfiada yo también soy, pero si yo voy de buenas… soy muy leal. Yo ahora no iría a malas contigo nunca".

Mediaset

¿Será posible que entre dos de las concursante más polémicas haya buen rollito? ¿Se unirán en alianza para acabar con el resto de sus compañeros? Sólo el reality y el tiempo lo dirán...