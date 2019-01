Iniciamos esta noticia preguntándote a ti, lector: ¿Cual crees que es la principal causa de discusiones en la familia? ¿Los suegros? ¿La comida? ¿Los planes con amigos, quizá? Nosotros tenemos una teoría, e igual estáis de acuerdo con nosotros: ¡la limpieza! ¿Cuántas veces no ha pasado que uno de los dos componentes de la pareja es mucho más maniático y el otro más pasota? Pues nuestros famosos, como humanos de carne y hueso que son, también tienen los mismos problemas que el resto de los mortales, y precisamente la limpieza es el tema que ha hecho a una de las parejas de GH DÚO acabar a gritos. ¿De quién se trata? ¡Pues de Antonio Tejado y Candela Acevedo!

Los andaluces están en un punto en el que cualquier cosa les hace saltar, y es que ya lo avisaron antes de entrar en el reality: están en crisis. Sin embargo, eso no ha impedido que entren a concursar juntos y mantengan una convivencia normal... hasta que la aspiradora se ha metido entre ellos: "¿Tú has cogido la aspiradora?", preguntó ella, casi inquisitiva, a su chico, que respondía con un rotundo "sí". "Pero la aspiradora y esto (escoba y recogedor), porque la aspiradora es para no dejar nada después de pasar esto", añadió ella.

Antonio frunció el ceño, pero no dejó que nada perturbara su paz interior: "Si la aspiradora lo recoge todo... Tú te has encontrado un cachito de algo o algo, ¿no? De verdad, que me hagas traer una escoba y un recogedor para esto, que no es nada...", señaló ya poniéndose nervioso.

"No te estoy diciendo que lo hagas mal, es que no sabía si, aparte de a la alfombra, le habías dado con el aspirador también a la madera", apuntó ella levantando ligeramente la voz, que recibió una breve respuesta de Tejado: lo había pasado por todo... pero ella se había encontrado, como él preveía, un trozo de plástico, y pensó que su novio no había recogido bien: "La aspiradora hace la misma función que la escoba y el recogedor, y que me digas esto cuando el suelo está limpio... la próxima vez que me llames, que sea para algo. Si quieres llamo a alguno de los compañeros...", afirmó Antonio ya poniéndose nervioso. Vamos, ¡típica discusión de pareja!

La cosa, sin embargo, no quedó en eso, porque en casa uno se irrita y se queda con la inquina, pero teniendo a más compañeros con los que desahogarse, él pilló por banda a Irene y ella a Yurena: "Es que me ha llamado porque se ha encontrado un trocito de plástico de una plantilla. ¿Tú lo ves normal? Eso se coge, se lo guarda uno en el bolsillo y luego se tira, que es lo que he hecho yo", le dijo él a la mujer de Kiko Rivera, que alucinaba: "¿Esas son vuestras discusiones diarias...?".

Yurena, en cambio, se mostraba más comprensiva: "¿Discutís mucho?", preguntó para que su compañera se sintiera con ganas de desahogarse. "Sí. Más que nada por tonterías", afirmó Candela. Desde luego, ojalá que todos sus dramas sean sobre eso...