La historia de amor y desamor de Sofía Suescun y Alejandro Albalá parece no tener fin. Aunque entraron en la casa de ‘GH Dúo’ en calidad de expareja, las primeras horas dentro del reality han aprovechado para hablar y acercar posturas. De hecho, el joven ha confesado seguir enamorado de su ex, pese a que sigue estando muy dolido con todo lo que han dicho sobre él la experta en realities y su madre, la simpar Maite Galdeano. “Con Sofía estoy un poco raro porque de odiarnos hemos pasado a tener un buen rollito muy raro”, explica Albalá en el confesionario.

Telecinco

De hecho, el resto de los concursantes están convencidos de que acabarán dándose una nueva oportunidad. La única que no parece tenerlo tan claro es Ylenia, que piensa que Sofía es demasiado “morbosa” y que le encanta tontear con todos, especialmente con Fede (quien, por cierto, también tuvo sus más y sus menos fuera con la ganadora de ‘SV’). Por su parte, Alejandro es incapaz de confiar en Sofía: “Me dejó tirado en la cuneta de un día para otro. Luego dice que ella es la madura”.

Pese a todo, el tonteo entre ellos es más que evidente. De hecho, Sofía ha llegado a pedirle a su ex que le enseñe la tableta y está sorprendida de que ya no sea tan vago y haga las tareas domésticas. “Es de la única tía que me he enamorado de verdad”, asegura el ex de Chabelita en el confe. “¿Tú sabes lo que es dormir al lado de una persona que quieres y no poder abrazarla?”.

Telecinco

Y es que Albalá lo está pasando especialmente mal durante las noches. Tanto es así, que es incapaz de dormir. Al verlo así, Sofía le preguntó el motivo de su desvelo y se puso triste al saber que ella es la culpable de todo. “Haga lo que haga vas a estar mal. Te tengo mucho cariño, amor o lo que sea… No puedo verte mal”, le dijo antes de consolarlo y darle un abrazo. “Mi dignidad no me deja, pero me encantaría dormir contigo abrazados”, desveló su ex.

Eso sí, cuando parecía que todo iba ya sobre ruedas, acabaron discutiendo cuando Alejandro, durante el transcurso de la prueba semanal, escuchó a su ex decir que hacía con él lo que quería. A su vez, Sofía negaba haber dicho algo parecido: “No sé porque siempre me intenta dejar de diablo… Todo el rato me echa a mí la culpa de todo”.

Telecinco

Con todo el culebrón sobre la mesa, en la pasada gala del jueves, la pareja tuvo que inaugurar la ‘sala de la verdad’, una estancia en la que los concursantes tendrán que hacer frente a sus problemas de ‘pareja’. Para ello, tanto Sofía como Alejandro tenían un minuto para decirse cara a cara los sentimientos que tienen hacia el otro. “Me mata cuando te veo mal. Pese a nuestras discusiones de fuera, aquí verte mal, al quererte, me rompe… No sé qué decirte. Me he quedado en blanco”, dijo la ‘gran hermana’ con la voz rota.

“Pues vaya estafa”, replicó Albalá. “Lo mío está claro. Te lo he dicho por activa y por pasiva, estoy enamorado. Creo que eres la única mujer de la que me he enamorado. Son sentimientos bastante grandes los que siento. Tengo pena por todo lo que salió por tu boca”. Y es que todas las críticas que ha dicho Sofía sobre él le echan mucho para atrás a la hora de abrazarla o darle un beso. “Ayer me dijo que se quería olvidar de mí”, apuntó Sofía. Acto seguido, Jorge Javier quiso saber si le gustaría que lo hiciera.? “Sí, porque está sufriendo por mí”, contestó.

Telecinco

Avanzada la gala y desde el salón, Sofía acabó llorando sin consuelo, preguntándole el presentador por sus sentimientos. “No quiere decir por qué”, dijo mientras le daba una gran pataleta. “No puedo hablar. No puedo”. Sin embargo, Alejandro no estaba igual de conmovido: “Cuando uno siente de verdad no se queda en blanco”.

Antes de nominar, Sofía Suescun pidió a Alejandro Albalá que se marchara del confesionario para hablar a solas con Jorge Javier y contarle el motivo de su llanto. Tras marcharse el joven, la extronista de ‘MYHYV’ confesó que ya no está enamorada de él y no sabe cómo decírselo sin hacerle daño. “Me he bloqueado porque me da pena y me siento muy culpable de que esté enamorado. No sé de qué manera decírselo. Me duele decirle que no podemos estar juntos… Cualquier gesto que hago tengo que tener muchísimo cuidado para que no le siente mal”.