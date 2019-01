La gala inaugural de ‘GH Dúo’ sacó a relucir supuestas relaciones sentimentales que ni la audiencia conocía. Aunque Carolina Sobe entró en calidad de exrollete de Julio Ruz, parece que ella por quien siempre ha bebido los vientos es por Fortu. Tanto es así, que el propio Jorge Javier explicó que la ex ‘gran hermana’ había acudido a psicólogos para conseguir olvidarse de él. Pese a que la hija del cantante de ‘Obús’ asegura que era conocedora de esta obsesión, pero que nunca había pasado nada entre ellos, las pruebas que han ido surgiendo a lo largo de las horas parecen decir lo contrario. “A mí todavía me sigue molando. Si me habla y me dice algo, goteo. Esos cuatro pelos cardados me ponen muy cerda”, ha llegado a decir la contertulia en el confe.

Telecinco

Durante las escasas horas que llevan los concursantes dentro de la casa, Yoli ha intentado acercarse a su compañera para saber qué le pasa con ella, ya que la nota rara. Sin embargo, Sobe no tiene ganas de hablar e intenta evitarla a toda costa. Ante esta tensa situación, en la gala del pasado jueves, Jorge Javier conectó con la casa para hablar a solas con la desdichada enamorada. “Jamás te había visto tan descolocada como el martes en el confesionario cuando coincidiste con Fortu y Yoli”, le indicó.

“Son cosas que se me mueven del pasado. Entre lo de María Jesús y Julio y luego lo de Fortu”, se lamentó la concursante. “Él y yo éramos algo más que amigos y luego me enteré de que decía cosas muy feas de mí”. Pese a que le bailen las fechas, Carolina cree que el idilio ocurrió antes de que Fortu comenzara a salir con Yoli, su actual pareja. “Tenemos amigas en común que decían que yo le gustaba”, señaló.

Telecinco

Fan confesa del vocalista de ‘Obús’, Sobe recuerda que lo pasó muy mal cuando vio que lo suyo no iba hacia adelante: “A mí Fortu me volvía loca. Fui hasta psicólogos para olvidarme de la historia”. Visiblemente afectada, no quiso hablar de las cosas que supuestamente dijo sobre ella. “Quiero tener buen rollo con él, pero me cuesta. Intento evitarle… No quiero hablar del tema, que yo estoy muy bien ahora. Quiero llevar esto a mi forma, a mi manera. Yoli quiere hablar conmigo, pero no es un tema que vaya con ella”, señaló. “Cuando salgamos de aquí, intentaré hablarlo con él”.

Tras hablar con Carolina, Jorge Javier hizo lo mismo con el otro implicado en este asunto. Fortu, quien no quiso hablar mucho del tema, se lamentó de lo rara que la había notado hacia él. “La saludé y me echó la cara para un lado”, dijo. “Ni Yoli ni yo sabemos el motivo”. Aunque decía no ser capaz de intuir el por qué, acabó reconociendo que Sobe le había pedido que fuera su compañero de reality. “Ella me pidió que fuese su pareja para entrar aquí, pero yo ya tengo la mía… Yo con Carolina tan solo he tenido amistad. De testigo está mi hija, todo lo que me mandaba lo veía ella”. En qué quedamos, ¿fueron algo más que amigos o no tuvieron nada?

Telecinco

En el plató, Ari, la hija del artista, dio también su versión de los hechos. “Yo a Carolina le tengo mucho cariño y yo sabía que le gustaba mi padre. Una cosa es que ella haya llegado a enamorarse de él y otra cosa es que hubiera algo”, sentenció. “Yo nunca he escuchado a mi padre decir nada malo de Carolina”.