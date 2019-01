El momento en el que se encuentra ahora mismo Kiko Rivera es uno de los más bonitos que ha vivido: ha conseguido salir de su depresión, tiene una familia a la que adora, dos niñas preciosas, una carrera como DJ que no va nada mal y ahora participa en un reality por el que le van a pagar un buen pico. Sin embargo, Jorge Javier quiso "preocupar" al hijo de Isabel Pantoja y a su mujer un poquito antes de darles una gran noticia que ellos no se esperaban: "Kiko tengo que contarte algo que ha pasado en tu familia", dijo el presentador muy serio. La pareja se esperaba lo pero a juzgar por sus caras, e Irene era la primera que se aventuraba a sacar una teoría: "¿Que Isa ha vuelto con Omar?".

A Jorge Javier se lo pusieron en bandeja para continuar con la broma: "Efectivamente, ¡Isa se casa con Omar!", dijo entre risas. "¿En serio?", preguntó Kiko con una risa nerviosa, porque sí, se lo estaba creyendo (y es que, viniendo de su hermana, cualquier cosa es posible). A pesar del momentazo, Jorge no quiso continuar por ahí y les dijo la verdad: "Has sido tío otra vez. ¡Tu hermano, Francisco Rivera, ha tenido a su segundo hijo, el pequeño Curro!". Las caras de los tortolitos fueron impagables.

"¡Oooh! ¡Ole! ¡Enhorabuena! ¡Qué alegría!", gritó mientras ambos aplaudían desde el Confesionario, y se animó a mandarles un mensaje a Fran y Lourdes Montes por petición de Jorge Javier: "Hermano, cuñadita: enhorabuena. Cómo me encantaría estar ahí para darle un besito a mi sobrino. Espero que haya nacido con mucha salud, súper guapo y súper hermoso. Estoy deseando que pasen estos tres meses rápido para ir a conocerlo".

La alegría por conocer la noticia contrastaba con el momento tan tenso y hasta triste que habían tenido tan sólo unos minutos antes: Kiko desveló cómo habían sido los últimos meses de su vida, en los que sufrió una depresión y tuvo que "resetearse" para poder continuar, apartándose incluso del trabajo.

"La gota que colmó el vaso fue el adelgazar tan rápido. Pero ese no fue el único motivo. Yo he tenido muchos problemas toda mi vida. Se habla siempre de mi familia, de nuestros problemas familiares. Que si me peleo con mi hermana, a veces preocupado por mi madre, ella por mí y ya sabemos todos lo que pasa con mi familia, que todos los días se habla de nosotros. Soy como el que está ahí para todo. Cuando mi hermana tiene un problema me llama a mí. Casi todo el mundo cuenta conmigo. Y me encanta, pero entre esa presión y el adelgazamiento tan rápido, la cabeza se me quedó seca. Tiré para abajo", afirmó.

"Sentía que me quería morir, te lo puede decir mi mujer. Aparte de que tenía mucha hambre y no podía comer. Se me acumuló todo. También hay otra cosa que aunque parezca que no, es verdad. Vi el documental del Dj Avicii (que decidió suicidarse por sus problemas psicológicos) y me sentí muy identificado. Decidí que necesitaba un parón y una nueva vida. Mi madre y mi familia siempre estuvieron a mi lado", contó.

Una vida en la que no le ha faltado de nada, pero que también tiene sus claroscuros. Está claro que, como aquella telenovela de los 80, los ricos también lloran...