Raquel Martín ha entrado en ‘GH Dúo’ como tercera en discordia en el extraño trío formado por ella, Ylenia y Fede. Y aunque no se lleve especialmente bien con la oriunda de Benidorm, su verdadera archienemiga no es otra que Sofía Suescun. Las dos coincidieron en ‘GH 16’ y protagonizaron un recordado triángulo amoroso con Suso, lo que provocó que se lleven a matar y estén resentidas la una con la otra. De hecho, Martín, en su vídeo de presentación, aprovechó para lanzarle un dardito envenenado a su rival: “A mí la gente que va tan de diva y que te mete el cuchillo cuando puede, no puedo”.

En la gala inaugural las dos ‘grandes hermanas’ tuvieron tiempo de reencontrarse a solas en la intimidad del ‘confe’ y, aunque ambas intentaron mantener la compostura, voló algún que otro cuchillo… “Como concursante de reality, Sofía me parece fenomenal, como persona ya no tanto…”, sentenció Raquel.

Ante este panorama, era más que evidente que las dos saltarían a la primera de cambio. En un momento en el que estaban casi todos reunidos en la cocina, la fisioterapeuta le dijo a su rival que le gustaría tener una buena convivencia con ella. “¿Por qué te ríes mientras me lo dices? Eres muy rara”, contestó Suescun a la petición. “¿Ves? No te vale nada. Te lo estoy diciendo de corazón”, replicó Raquel.

“Esto es sencillo. Sabes que no me molas y que no me gustas. No hace falta tampoco que te arrastres”, expuso la ganadora de ‘SV 2018’. A partir de ahí, las dos se enzarzaron en una discusión por ver quién tenía más razón de las dos... Martín quiso dejar claro que ella no es nada falsa, pero prefiere mantener una relación cordial con su compañera para así evitar que hable de ella a sus espaldas. Al ver que Raquel iba a contarle lo que había sucedido a Fede, Sofía intervino para aclarar su postura.

“A mí no me sale decirte cosas bonitas ni escucharte. No hace falta que me hables como si fuéramos amigas. ¡No me vas a gustar nunca! Estás siempre buscándome con la mirada y vas por ahí dándotelas de guay. ¡No trates de convencerme de que me gustes! No he venido aquí a hacerme amiga tuya”, señaló la ex de Alejandro Albalá. “¿No te queda claro que lo hago por la convivencia?”, se preguntó la ex de Fede. “Si yo quisiera ahora ir contigo en plan amiguita, tú me seguirías el rollo porque no tienes personalidad. Tratas de gustarme, pero nunca me vas a gustar”, sentenció Suescun. “Baja el listón porque no eres tan importante”, exigió su enemiga.