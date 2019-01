Alejandro Albalá está sufriendo mucho por su actual situación sentimental. El rechazo de Sofía Suescun en público ha hecho mucho daño al exmarido de Chabelita. Su intento de acercamiento con Sofía Suescun ha fracasado, dejando al concursante muy tocado tras la gala de 'GH DÚO' y al resto de compañeros sin dar crédito con la tensa situación. La inauguración de 'sala de verdad' ha sacado a relucir todos los sentimientos entre la pareja formada por Sofía y Albalá. Un círculo donde cada uno ha declarado lo que siente hacia el otro y, por desgracia, opinan totalmente diferente.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Tras el cierre de la gala, la declaración de amor de Alejandro y las lágrimas de impotencia de Sofía en el salón, los concursantes han tomado dos caminos diferentes sin relacionarse apenas con el resto de sus compañeros. Alejandro Albalá no tenía el estómago para mucha cena y se ha sentado en una cama, con los ojos llorosos a mirar al infinito, pensando en todo lo ocurrido. A su lado tenía a Carolina Sobe, quien ha pasado del tema y en ningún momento ha metido el dedo en la llaga. Sin embargo, los silencios del joven parecían que iban a acabar en lágrimas de un momento a otro.

Sofía Suescun estaba hundida también. Tras las nominaciones y la despedida de Jorge Javier, la concursante se ha ido corriendo a su cama, se ha tapado la cara con el edredón y no ha querido saber nada de nadie. Sus compañeros no han querido molestarla y Albalá estaba en la cama de enfrente sin decir nada, con la mirada perdida. Un duro panorama que no ha dejado a nadie indiferente.



El debate ha comenzado en el comedor. Y ha sido Ylenia la primera en dar su opinión. A Padilla le ha dado mucha pena Sofía, aunque ha reconocido que "cuando una persona está enamorada de ti no debes hacer el mínimo gestito, ni dejarle viva una esperanza... eso no está bien".

Antonio Tejado, que en un principio ha comentado la pena que le ha dado Sofía, rápidamente ha soltado el primer zasca a la pamplonica: "Él me ha contado que ella le da con el piececito, le busca, le da la manita por las noches... y eso es que no se puede hacer, que me lo ha dicho a mí Alejandrito".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Y es que, la mayoría opina que Sofía no puede jugar con los sentimientos de Alejandro."Sofía es una experta en esto y ya está concursando", ha opinado Kiko Rivera, una frase que ha callado a todos la boca. Puede que ahora el excuñado de Albalá se convierta en su mejor confidente.

¿Está utilizando Sofía a Alejandro para ganar el concurso? ¿Acabarán juntos a pesar de que Sofía ya no siente nada por él? ¿Alejandro acabará olvidando a Sofía?