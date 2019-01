Miriam Saavedra carga contra Sofía Suescun

Miriam Saavedra se ha estrenado como colaboradora de 'Sálvame' y lo ha hecho intentando ganar protagonismo en cada uno de los temas que han surgido a lo largo del programa. En cada uno de los temas, la princesa Inca tenía algo que decir. Primero enfrentándose a Gustavo por la supuesta infidelidad de María Lapiedra. La ganadora de 'GH VIP 6' no se ha cortado a la hora de decirle a su compañero que era todo un montaje que los dos habían ideado porque ya no se hablada de ellos. "Eres un montajista", le replicaba la de Perú al paparazzi.

Después de este duro enfrentamiento con Gustavo, Chelo también se ha mostrado muy molesta y ha dicho que incluso la participación de Miriam ha pasado factura a su voz, ya que no la dejaba hablar. Y eso que Chelo suele estar bastante calladita en los programas. Tras esta bienvenida ha llegado el turno de hablar de 'GH Dúo' y Miriam no ha tenido reparos a la hora de cargar contra Sofía Suecun. La princesa Inca ha dicho que Sofía Suecun. "La que se le acerca a la cama a Alejandro es Sofía a supuestamente consolarlo. Sofía me parece la típica chica cobarde que quiere victimizarse utilizando a su muñeco de feria”.

Miriam Saavedra ha seguido contra su alegato contra Sofía a la que considera un falsa por decir que le da pena decirle a Alejandro que ya no le quiere, pero que no le da pena despotricar contra él con que es un "vago y un inservible". Además, la última ganadora de la casa de Guadalix ha confesado que Albalá tampoco le hace mucha gracia, que no entiende que Sofía venda tanta pena y ha recalcado: “Es una falsa y no me gusta nada”.

La que sí le gusta es Ylenia, a la que considera una posible ganadora. Al igual que Carolina Sobe, otra de sus candidatas favoritas para llevarse el maletín de 'GH Dúo'.