Así es como pretende Alejandro Albalá olvidar a Sofía Suescun

Para continuar abordando el culebrón entre Sofía Suescun y Alejandro Albalá es necesario recapitular hasta la gala del pasado jueves. En sus continuas idas y venidas, la organización del programa les propuso enfrentarse a la ‘Sala de la verdad’, donde ambos pudieron mirarse a la cara y confesarse qué es lo que siente el uno por el otro. Mientras que el exmarido de Chabelita ha dejado claro que por activa y por pasiva que sigue enamorado de ella, la ganadora de ‘SV’ se mostró muy dubitativa y tan solo logró acertar a decir que le duele ser la culpable de que esté mal.



Minutos más tarde y en la intimidad del confesionario, la ganadora de ‘GH 16’ confesó lo que era más que evidente: ya no está enamorada de él y no sabe cómo hacérselo entender sin que se venga abajo. Tras la noche de lágrimas y sentimientos encontrados, Albalá se lamentó de que su ex participe del juego de ni contigo ni sin ti. “Ahora pienso lo que ha pasado ahí dentro y me he dado cuenta de lo que hay”, apuntó un dolido Alejandro. “Te gusta matarme… No me hables, no me mires, nada, pero cero. Olvídate. No podemos ser amigos”, le espetó a su ex.

Con respecto al resto de habitantes de la casa, que se han visto salpicados por los problemas de la expareja, muchos opinan que es comprensible la postura de Sofía. “Ella no tiene culpa de que ya no esté enamorada de él”, opinó Antonio. Sin embargo, Albalá no tiene la misma opinó, ya que no entiende que, si no está enamorado de él, siga tonteando con él y lo busque por las noches por debajo de las sábanas. “Si eso a ti te hace daño se lo tienes que decir”, le recomendó Kiko.

Durante esta conversación en el cuarto de baño, el joven recordó que fue ella el que le dejó a él tras pensarse que se había vuelto a liar con Chabelita en una discoteca. Además, indicó que cree que Sofía ha tenido celos de Isa Pantoja porque siempre ha pensado que ha estado más enamorado de la hija de Isabel Pantoja que de ella. A su vez, Ylenia le confesó que Sofía le había contado que ya no estaba enamorado de él y no sabía cómo hacer para que se olvidara de ella.



Los sentimientos son caprichosos y Sofía acabó llorando al ver lo frío que estaba su ex con ella. Tras ser consolada por Carolina e Ylenia, corrió Alejandro a consolarla y darle un cariñoso abrazo. “Me desentiendo, pero no puedo ver a una persona que quiero mal”, expuso el joven. Sin embargo, acabó diciéndole que por más que se lo pida nunca podrá ser su amigo y le recordó que antes de entrar en el reality lo ponía verde por los platós.

Mientras que Sofía intentaba acercar posturas, diciendo que ella tan solo buscaba lo mejor para él (y esa persona no era ella), Alejandro se mostró tajante: “Lo único que te voy a prometer es que de aquí a que acabe el concurso o antes te olvido, e intentaré que cuando salga de aquí tampoco quiera nada contigo. No quiero que te moleste, pero al fin y al cabo esto es lo que tú quieres… Mi objetivo cuando salga fuera es no querer nada contigo, buscarme otra cosa y salir de aquí con ganas de conocer a otra persona que me pueda dar no sé, algo, pero tú no, no quiero ya, es estúpido”.