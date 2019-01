Desde su entrada en ‘GH Dúo’, Ylenia Padilla lo está pasando bastante mal por su mala relación con sus compañeros de trío. Tras enfrentarse el pasado jueves a ‘la sala de la verdad’, Raquel acabó llorando por las duras palabras que le dedicó su compañera, pero la de Benidorm opina que su reacción es tan solo “postureo del bueno”. Por su parte, Fede, el objetivo ‘máximo’ de las críticas de Padilla, no entiende la postura de su ex. “Me echó la bronca, dejó de hablarme y me dijo que era un falso delante de toda España… Le he pedido perdón dos veces ya. La falsa es ella. Después de hoy, con Ylenia no quiero tener ningún tipo de relación… Debería de irse seis meses a Tailandia para desconectar del mundo”. ¿Qué quiere decir el italiano con estas palabras?

Sin embargo, Ylenia sufre por tener que verle la cara a su ex, más cuando piensa que se está subiendo al carro de su fama. “¡Hacerle ganar dinero semana tras semana a una persona que no quiero ni ver!”, se lamentaba mientras lloraba en el baño. “¿Cómo voy a salir en vez de él o la otra? Soy la nueva gallina de los huevos de oro”. De hecho, la estrella de ‘Gandía Shore’ aprovechó que Fede le estaba yendo con el cuento a un compañero para recordarle que, si estaba tan a disgusto, lo mejor es que no hubiera ido. “Sabías a dónde venías y con quién”, sentenció. “Estás cobrando dinero a mi puta costa… A ti no te quiere nadie, no te conocen ni en tu casa”.

Y la verdad que Fede se está cubriendo de gloria a la hora de buscar apoyos entre sus dos ex y el resto de los habitantes de la casa. Tras las nominaciones, al salir del confesionario, fue raudo y veloz a María Jesús, Carolina y Julio para decirles que les había dado un punto para evitar que sus dos compañeras les dieran tres. Unas palabras que descolocaron a Raquel e Ylenia, y que tampoco fueron bien vistas en el trío rival... “No metas a ellas en este marrón… Deja de meter mierda”, intervino Carolina Sobe. “No necesitaba saberlo… Por eso, creas mal rollo entre tus compañeras”.

Aunque durante estos días de convivencia Ylenia también ha sacado la artillería pesada contra Raquel, tildándola de falsa, después de su encontronazo en la sala de la verdad se acercó a ella para pedirle perdón y reconocer que, de manera indirecta, está pagando con ella todo el odio que siente hacia Fede. Además, acabó derrumbándose al confesarle que le tiene algo de tirria porque piensa que el italiano sí que estuvo enamorado de ella. “Él solo estuvo conmigo por el dinero”, explica Ylenia, recordando también su lío con Suso. “Si soy todo lo contrario de lo que les gusta, entonces, ¿por qué están conmigo?”. Esta sincera conversación acabó con Raquel abrazando a Ylenia y dejándole claro que nunca ha pensado que sea mala chica.

Pasado los minutos, la alicantina se animó a hablar tranquilamente con Fede. Tras pedirle que se sentaran los dos solos en el jardín, comenzó pidiéndole perdón por sus modales, pero la cosa se fue calentando… Tras confesarle que le duele que haga comparaciones de Raquel con ella, lo que hace que piense que le hace de menos, acabó echándole en cara a su ex un hecho del pasado: “¿Te crees que yo no lo he pasado mal? Me tiré una noche entera llorando cuando me enteré de que me pusiste los cuernos”. Una acusación que el abogado niega y que hizo que acabaran discutiendo. “¡Frustrado, hipócrita, poca cosa!”, vociferaba Ylenia mientras Fede volvía a la casa. ¿Acabarán acercando posturas o su enfrentamiento irá a más?