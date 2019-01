Cuando en una discusión se trata de Ylenia Padilla, uno nunca sabe por dónde va a terminar saliendo la benidormense, y es que es como una bomba: se sabe que estallará, pero no se sabe si más tarde o más temprano. Precisamente estos días en la Casa de 'GH DÚO' Ylenia está como una pelota de tenis: yendo de un lado para otro en su trío con Fede y Raquel, con los que no consigue arreglar las cosas, y eso le está poniendo de los nervios de cara a la segunda gala, en la que podría decir adiós a la aventura porque ya está nominada. De hecho, tras dejarle las cosas muy claras a Fede y Raquel en la 'sala de la verdad', Ylenia se ha sentido cada día más sola dentro de su grupo, y terminó haciendo llorar a la de GH 16 y dejando muy cabreado a su ex.

Fede está muy enfadado con Ylenia porque la convivencia le ha recordado todo lo que ella hizo cuando rompieron: le puso verde por todos los platós y le llamó de todo después de que él le pusiera los cuernos. No seremos nosotros los que juzguemos si ese despecho está bien o mal, pero él se ha hecho demasiado el duro después de que ella le pidiera perdón varias veces en la casa por sus formas entonces y su actitud ahora durante el concurso... aunque ahora podría haber un atisbo de reconciliación.

Ylenia quiso acercarse por segunda vez a Fede para hablar tranquilamente y solucionar sus problemas, y lo cierto es que la cosa no fue nada mal: "Tenemos que intentar llevarnos bien, Fede, porque en este mal rollo hemos influido los dos", dijo ella, pero él también dio su brazo a torcer y expuso cual era el motivo de su enfado: "Quiero disfrutar de este Gran Hermano y que tú disfrutes también. Quiero positividad y quiero estar bien. Lo que pasa es que tú me miras y piensas cosas. Yo te miro y no pienso nada".

"Mira, más fácil: no me gusta esto del trío ni nada", se sinceró ella antes de ofrecerle darle la mano en son de paz: "Tengo las manos sudadas de los nervios... pero bueno, lo hemos solucionado y ya está". Acto seguido, Ylenia le abrazó y le dio un beso en la mejilla... y él, lleno de ternura por esa Ylenia pacifista, le pidió que le diera otro abrazo en la cama. ¿Es o no es bonito? ¿Conseguirán dejar todo el mal rollo atrás... o volverán a liarla y a decirse de todo menos guapos?

