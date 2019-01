Irene Rosales se emociona al recordar a sus hijas

Mucho estaba tardando Irene Rosales en derrumbarse a su paso por ‘GH Dúo’. La esposa de Kiko Rivera, quien siempre ha intentado evitar exponerse públicamente, ha decidido debutar en televisión para acompañar al hijo de Isabel Pantoja en esta mediática aventura de convivencia. Centrada en su faceta como madre de las dos hijas que tiene con el DJ y cantante, Ana, de tres años, y Carlota, la cual a finales de mes cumplirá un año, es lógico que, aunque haya sabido adaptarse bien a la convivencia con sus compañeros, le esté resultando especialmente difícil dejar de pensar en ellas, una situación que le ha llevado a emocionarse en la intimidad del confesionario.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

“Me fui a la cama un poco melancólica porque estuve ayer hablando con Sofía y me empecé a acordar de mis hijas. La verdad, las empiezo ya a echar mucho de menos”, confesaba la joven con lágrimas en los ojos y la voz rota. “Tuve una conversación con Sofía que me encantó. No esperaba para nada que fuera una chavala tan sensible que adora por encima de todo a su madre”.

“La escuchaba hablar como hija y pensé que ojalá el día de mañana hablen así mis hijas de mí… En la casa estoy superbién, pero es pensar en las niñas y me vengo abajo. En estos días no he querido pensar en las niñas, pero ayer se tocó un poquito el tema y ya me vine abajo”, explica la andaluza apesadumbrada.

Ya desde que se anunciara el nombre de Rosales como primera concursante confirmada de ‘GH Dúo’, durante la final de ‘GH VIP 6’, la esposa de Kiko dejó claro que lo más duro para ella iba a ser separarse de sus hijas. “Estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que estoy delante de tantas cámaras”, señaló mientras hablaba con Jorge Javier. “Estoy acostumbrada a las cámaras, pero siempre con alguien detrás. Me he metido de nada a todo… No quiero separarme de mis hijas. Espero pasármelo bien y disfrutar. Desconectar un poco”.

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Días antes de entrar en la casa de Guadalix, Irene entró en directo en ‘Sálvame’ para sincerarse y exponer públicamente las razones que le habían llevado a participar en el reality. "Este año se me ofreció la oportunidad de ir a 'GH' con mi pareja y voy a ser sincera, es un sitio donde vamos a ganar dinero los dos. El trabajo que después nos puede dar también es algo que nos beneficia, y es un dinero que va para casa", explicó.

"Me han ofrecido muchas más veces ir a realities como 'Supervivientes'. La primera vez lo rechacé porque acababa de ser mamá, y el año pasado me quedé embarazada y además me operé el pecho, era imposible", añadió. Cabe recordar que Kiko Rivera arrastra una deuda con Hacienda que la pareja podrá subsanar gracias a su paso por el programa.