Kiko Rivera le monta un pollo a Irene Rosales por una simple broma

La primera bronca entre Kiko Rivera e Irene Rosales en ‘GH Dúo’ sigue trayendo cola. Una simple votación de los ‘grandes hermanos’ acerca de las tareas domésticas provocó un monumental enfado del hijo de Isabel Pantoja, quien se sintió traicionado por su esposa. Reunidos en la mesa de la cocina, el cantante propuso a sus compañeros que cada uno fregase su vajilla después de comer, algo que su propia mujer vio absurdo, pues se iban a formar unas colas innecesarias, así que ella daba otra solución: que cada uno fregase un día. Algo con lo que sus compañeros, pese a que antes habían apoyado la postura del DJ, estaban muy de acuerdo, y no dudaron en aplaudir a Irene mientras coreaban: "Irene presidenta".

Crecida por las ovaciones, Rosales bromeó con su marido y le recordó que le tocaba fregar, algo que no le sentó nada bien. “Lo que no se puede hacer es tocar los cojones gratuitamente”, apuntó visiblemente enfadado. “Pues vas a tener doble problema: el mosquearte y el volver a ponerte bien”, replicó la andaluza.

En el jardín, Kiko siguió a lo suyo y exclamó exaltado: “Esto no puede ser, macho. Tenlo con 18 más, ¡pero conmigo no, que eres mi mujer!”. Después, aprovechó para llevar a su esposa a la suite que comparten y leerle la cartilla. “Claro que estoy molesto, por supuesto. ¿Tú no entiendes que está mal hacer una gracia a costa mía delante de la gente?”, le preguntó indignado.

Pese a que Irene se defendió diciendo que tan solo había sido una simple broma, Kiko siguió a lo suyo. “Pues me ha dolido, porque aquí tú y yo somos uno… Me parece muy fuerte que después de las cosas que tú y yo hablamos, de que somos uno, de que tenemos que apoyarnos, pues tú hagas unas risas sobre mí. Yo eso no lo voy a hacer”, señaló. La nuera de Isabel Pantoja, alucinada, le pidió disculpas y le recordó nuevamente que tan solo había sido una gracia. “Pues te la ahorras”, replicó el cantante.

“Tranquilo, que a partir de ahora me voy a ahorrar hasta decirte que si quieres agua”, apuntó la sevillana. “Tú sabes a lo que me refiero, no me vengas con esas… ¿Tú sabes dónde estamos? Nosotros no podemos hacer este espectáculo”, continuó diciendo el miembro del clan Pantoja. “¡Espectáculo me parece lo de ahora!”, apostilló su esposa. “¡Tú no puedes hacer una broma sobre mí delante de todo el mundo! Si te la hago yo a ti, ¿qué?”, sentenció el artista indignado.

Pese al enfado, Kiko Rivera remató la conversación acercándose a su esposa para darle un beso. Entre risas, Rosales expuso que se estaba oliendo que aquello no era más que una estratagema para que el cantante le pasara la pelota cuando le tocara fregar a él. “¿El dolor hasta cuando te va a doler? ¡Ni que te hubiera dado lumbago!”, ironizó Irene.