¿Sabéis lo difícil que tiene que ser vivir en una casa y tener a todos en contra? Pues esa es la situación que está viviendo ahora mismo el empresario Julio Ruz en GH DÚO. El ex de María Jesús Ruiz se ha granjeado la enemistad de todos sus compañeros tras arremeter contra Fede Rebecchi, decir que no le ve "limpio" y que es un vago que no hace nada... y no sólo eso: sus compañeras de concurso -Carolina Sobe y María Jesús Ruiz- están tan hartas de él ¡que están pidiendo que se vaya a su casa! De hecho, la segunda ya no le aguantaba, pero la primera hasta ha iniciado una campaña para pedir que le nominen y así dejar de verle la cara... aunque ello suponga exponerse ella misma a la nominación.

"El día de las nominaciones nos van a meter puntos, porque se quedará Fede, y van a ir a por nosotros. O vamos a por la inmunidad, o van a ir a por nosotros por ti", le dijo sinpelos en la lengua Carolina a Julio, como acostumbra. "¿Por mí? Fenomenal", dijo él sin inmutarse. "Hombre, no va a ser por mí, que me llevo bien con todo el mundo", recordó ella.



Muchos grandes hermanos, como Antonio Tejado, Kiko Rivera y el propio Fede ya han asignado sus tres puntos a Julio, aunque han querido excusarse con ellas, porque eso significa que los 3 puntos van a parar al trío al completo: "Lo que no ha hecho en toda la semana, que es decir algo coherente, ha intentado hacerlo en esta noche, arremetiendo contra el chaval. Todo lo que ha dicho era una sarta de mentiras, pero claro, él está acostumbrado a mentir porque es más mentiroso de lo que se puede imaginar cualquier persona", sentenciaba Carolina desde el Confesionario, y le decía a María Jesús, su amiga por sorpresa: "Más le vale dejar de hacerte el 'Kung Fu Panda' y se curre las pruebas porque van a ir a por nosotros". "¿Ves? Ya le iréis conociendo", respondía la de Andújar, haciéndose la mosqueada pero realmente feliz por conseguir que todos se pongan de su parte contra su ex.

Carolina ya ha empezado una campaña de desprestigio contra Julio a pesar de que entraba en la casa por ser, supuestamente, la nueva pareja de él, pero ya desde el minuto 1 dejaba claro que Julio le importa más bien poco: cada uno en su sitio y que corra el aire: "Yo no tengo ningún miedo, que si me tengo que ir a mi casa, ya sabes... pero si me nominan me hacen un favor, a ver si nos lo quitan del medio...", decía a la desesperada. ¿Conseguirá quitárselo del medio el próximo jueves con la nominación?