Año nuevo, vida nueva. Eso es lo que ha debido pensar Laura Matamoros, quien nada más comenzar el 2019 ha decidido formalizar su ruptura de Benji Aparicio. De esta manera, la mediática hija de Kiko Matamoros pone fin a la relación que inició con el cocinero allá por 2016, nada más salir ella de la casa de ‘GH VIP 4’. Ante el revuelo suscitado, al comenzar la última gala de ‘GH Dúo’, Jorge Javier aprovechó la presencia en plató de la influencer para preguntarle si se había vestido de negro por algo en especial… “No estoy de luto”, señaló con una sonrisa en la cara e intentando quitar hierro al asunto.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Queriendo ahondar más en el asunto, el presentador se interesó por su estado anímico. "Sí, estoy bien. De estado de ánimo estoy bien. A ver, es complicado, pero estoy bien. Ay Jorge, que me están entrando unos calores… Hará ya un mes casi que lo dejamos", confesó Laura visiblemente incómoda. Sin embargo, no logró que Jorge Javier pasara a otro tema. ¡Si es que el catalán sabe cuándo todavía hay sustancia en el tintero!

"¿No lo sabes ¿ya? Ay Jorge. No bueno, fue una decisión que tomé yo porque ya no veía que la cosa podía ir a mejor. Yo no estaba dando el 100 % de la relación", contestó Laura cuando le preguntó acerca de quién había decidido cortar la relación. Eso sí, sobre la posibilidad de que puedan darse una segunda oportunidad, la joven se mostró tajante: "No. Para mí en estas cosas si tomo una decisión soy muy consecuente con ella”.

Telecinco

Para terminar, Jorge Javier metió el dedo en la llaga y recordó que su hermano Diego, el pasado sábado durante su intervención en el ‘Deluxe’, había dicho que su ruptura estaba más que cantada. "Él tiene su opinión y yo tengo mi opinión de él y ya está. A mí no me hace gracia que se siente a hablar de mí, pero él sabrá lo que hace. Me da rabia porque creo que él puede proyectar su carrera profesional en otra cosa que no sea hablar de mí”, apuntó la miembro del clan Matamoros.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mientras Benji daba la bienvenida al nuevo año en compañía de sus padres y su hijo desde Baqueira, Laura Matamoros lo disfrutaba en Punta Cana en compañía de su padre y un grupo de amigos, celebrando así el cumpleaños del colaborador y despidiendo el año a kilómetros de su pareja. Una separación navideña que hizo disparar todos los rumores de crisis, que no tardaron en confirmarse. Desde entonces, la expareja ya hace vidas por separado, aunque siguen manteniendo una relación cordial por el bien de su hijo en común, Matías, nacido el 2 de mayo de 2018.