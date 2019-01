¡Menuda se armó entre María Jesús Ruiz y Julio Ruz en la pasada gala de ‘GH Dúo’! En su primera conexión con el salón, Jorge Javier quiso hablar con el empresario para ver si se siente apartado de sus compañeros. “No, aunque sí que es cierto que hay un grupo que entró ya siendo amigos y conociéndose. Por parte de mi trío sí, pero me apoyo en otra gente”, explicó. Durante el debate del pasado domingo, Julio tildó a Fede de “vago”, algo que le ha puesto en contra a muchos de sus compañeros. “Esperaba mucho más apoyo por parte de Carolina”, se lamentó.

La ‘gran hermana’ justificó su alejamiento de él al haberse dado cuenta que le había mentido sobre algunas cosas relacionadas con su ex. “Estoy de María Jesús Ruiz hasta el mismísimo labio izquierdo de mi santísimo potorro”, apuntó. “Le he pillado una manía injusta… Estoy bastante decepcionada con Julio. No tiene nada que ver con lo que yo veía fuera”. En ese momento, María Jesús intervino y recordó que el padre de su hija ofrece una imagen que no se ajusta a la realidad: “Vas de don perfecto y deja mucho de desear”.

Acto seguido, emitieron un vídeo en el que Sofía Suescun e Ylenia bromean sobre la posibilidad de enrollar al empresario con Maite Galdeano, la madre de la ganadora de ‘SV’. Cuando le preguntan si tiene un buen puesto de trabajo y él contesta que sí, María Jesús interviene para tirar por tierra su afirmación: “No mientas, Pinocho. Pero qué puesto de trabajo, ¡si no ha trabajado desde que empecé con él! Que enseñe qué contrato laboral tiene, ninguno. Se dedicará a asesorar en la taberna… Este señor, en los dos años que estuvo conmigo, no ha trabajado en nada. Se vino a mi casa y vivió de mí”.

Tras enzarzarse en una airada discusión, Julio señaló que, para no trabajar, pasa la manutención de sus hijos y paga varias hipotecas. “Yo siempre he tenido empresas”, le indicó a Sofía. “Eso a mi madre le mola mogollón… Además, mi madre es más pibón que María Jesús. Y naturalita, de los pies a la cabeza”, replicó la Suescun.

En el directo, Julio Ruz dijo que su ex había entrado en la casa con un papel aprendido para tirar por tierra su imagen. “Que os envíen desde mi oficina mi vida laboral”, reclamó el empresario. “Yo sigo manteniendo que durante el tiempo que estuvo conmigo no trabajó en nada. Solamente montó un bar en Andújar y duró un verano. Yo no sé cómo se mantenía, pero vivía en mi casa y nunca se levantaba por la mañana para ir a trabajar”, aseguró la modelo.

“Es tan mentira como todo lo que estás contando… ¿Y las reuniones a las que iba?”, se preguntó Julio, momento que Ruiz aprovechó para dejar caer que le gusta demasiado los establecimientos con bebidas alcohólicas: “¿Las reuniones qué las tenías en el bar con amigos?”. “Tú nunca me has tenido que recoger en ningún bar”, contestó el empresario indignado.

Carolina Sobe señaló que, durante su relación, Julio le contó que había sido el encargado de llevar la carrera de la ex Miss, algo que María Jesús niega. “¿Quién ha pagado el dinero de tus demandas?... Eres una sinvergüenza”, replicó el ‘supuesto’ empresario, iniciando un cruce de acusaciones y reproches sobre quién se había hecho cargo de los gastos comunes.

Para hacer todavía más surrealista la disputa, emitieron un vídeo en el que María Jesús le cuenta a Juan Miguel que Julio le hizo un ‘amarre’ para que se enamorara perdidamente de él. Sin embargo, Gil Silgado pagó para que se lo quitaran. “Él no lo hizo, pero pagó para que te lo hicieran”, apuntó el peluquero. “Por eso estaba yo tan loca con Julio. Por lo visto, para hacerlo, cogió pelo y flujo mío”, sentenció Ruiz.

Alucinado, Julio se quedó sin palabras ante la revelación de su ex: “Esto es tan absurdo que no sé qué contestar”. Jorge Javier, irónico, le preguntó a la ‘amarrada’ si en algún momento había notado que de manera ostentosa le faltara pelo. “Yo le tengo mucho respeto a estos temas. A mí me lo han dicho y yo en ese momento estaba loca por Julio. Yo ahora no siento ningún tipo de atracción por él y antes lo veía como si fuera Dios… Una vez estaba en la peluquería, cuando me dio el anillo de compromiso, y dijo que se iba a guardar un mechón”, expuso María Jesús. “¡Pero si yo no te di el anillo en la peluquería! ¡Qué mentirosa eres!”, se lamentó Ruz.

Pasado los minutos, María Jesús acabó derrumbándose y asegurando que deseaba salir del concurso para no tener que seguir conviviendo con su ex. "Yo pensaba que yo iba a poder aguantar la convivencia con este hombre pero no quiero. Yo enfermo de los nervios con este. Yo he vivido una relación en la que a mí me ha sacado de mis casillas y ha sacado lo peor de mí. No quiero pasar de nuevo por esto. Cuando tomé la decisión de dejarlo mejoré mi estado de salud mental. Yo quiero que los cuatro nominados se salven y el jueves me quiero ir yo porque este hombre me enferma. Me enferma de verdad, te hace sentir lo blanco negro y te hace sentir que estoy diciendo una mentira cuando no es mentira. Se mete mucho conmigo y yo no puedo soportarlo. A mí me dan ganas de matarlo, no literalmente. Me provoca hasta el límite y más allá, es un provocador", expuso fuera de sí y entre sollozos.

En el turno de réplicas, Julio se mostró contundente: "Cuando se va el directo tú me hablas del mundo ideal, pero cuando se te dicen cuatro verdades te pones fuera de sí y con esa rabia empiezas a llorar. Sinceramente, me da pena cuando te veo que lo pasas mal de verdad, pero no por nervios. Te he dicho mil veces de tener una conversación de verdad, pero no estos nervios, y si tú empiezas a decir barbaridades en directo no pretendas que me calle. Has ido a muchos sitios a hablar mal de mí y yo me he callado para protegerte lo que he podido. Y lo diré cuando me dé la gana porque he dejado de estar bajo tu mandato. Y cada vez que me provoques voy a hablar lo que me dé la gana".