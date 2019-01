Kiko Rivera no fue el único en enfrentarse a la ‘curva de su vida’ y abrirse en canal acerca de los momentos más duros de su vida. Su esposa, Irene Rosales, también expuso sus mayores tragedias, pese a que Jorge Javier asegura que su curva, aparentemente, era mucho más sostenida… “He tenido una infancia muy bonita”, comenzó a decir la esposa del hijo de Isabel Pantoja antes de emocionarse. “Una infancia rodeada de todos mis hermanos, pero dentro de ella pasó algo muy duro que fue la enfermedad de mi padre. Gracias a Dios, todavía hoy sigue vivo, pero sigue enfermo”, señaló con la voz rota.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

“Es verdad que de chica no era tan consciente porque mis hermanos se han encargado de ejercer la figura de padre. Mi madre siempre estaba trabajando y ellos, por así decirlo, han sido mis padres… Ahora es cuando todo esto me afecta de verdad”, continuó diciendo, una tragedia que coincidió en el tiempo con el fallecimiento de sus abuelos.

Aunque el presentador le pidió que no ahondara en el tema si no quería, recordó que en su día se habló que su padre había sufrido un accidente laboral. “Mi padre se cayó trabajando y lo que tiene es un tumor cerebral. Lleva con él 16 años. A día de hoy es un campeón, un luchador. No es consciente al 100% de lo que pasa, por así decirlo, no es feliz. No es una persona que se pueda valer al 100% por sí misma, pero está con nosotros”, confesó la joven, logrando emocionar incluso a su pareja.

Telecinco

“Por lo demás, he tenido una juventud muy bonita, con unas amistades maravillosas… He seguido mi vida con normalidad y mi madre me ha dado una educación y una juventud maravillosa”, añadió. Como no todo van a ser tristezas, Rosales quiso destacar la llegada al mundo de su primera sobrina. “A mí me dio mucha alegría, pero todavía me alegro más al saber que a mi madre le ha dado vida. Mi madre con lo de mi padre se ha hecho esclava de él y el nacimiento de mi sobrina fue de lo mejor que le ha podido pasar”, explicó.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

La sevillana también habló sobre cómo le marcó su primera relación amorosa, la cual tuvo lugar cuando cumplió la mayoría de edad. “Sé que es una chorrada, pero siempre te marca el primer amor. Fue una relación de poco más de un año. Lo pasé mal, pero gracias a eso supe que a partir de ese momento quería estabilidad”, recordó. Después conoció a Kiko, viéndose de la noche a la mañana satura por el mundo de los medios. “Me cogió muy de nuevas todo esto. Me impactó muchísimo: todo lo que se oía, las cámaras las 24 horas en la puerta de casa…”.

Telecinco

Otra de las bajadas en su curva estaba protagonizada por la depresión del miembro del clan Pantoja. “Gracias a la depresión, hoy en día, somos una pareja con una felicidad absoluta. Él ha aprendido a valorarlo todo y me siento enormemente feliz del cambio que ha dado”, señaló. Con toda la emoción acumulada, el presentador pidió al matrimonio que se abrazara. “Nunca se lo he dicho, pero una de las cosas por las que más quería que se recuperara era para que disfrutara de sus hijas al 100%. Como yo echo tanto de menos el poder disfrutar de mi padre, quiero que él disfrute de sus hijas y de su hijo. Era algo que necesitaba con urgencia”, sentenció Rosales.