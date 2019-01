“Te voy a ser sincero, no lo he dicho nunca. En determinado momento de mi vida tuve adicción a las drogas. Lo pasé muy mal”. Con estas palabras Kiko Rivera comenzaba a liberarse de la carga que llevaba largo tiempo arrastrando. En el estreno de ‘GH Dúo. Límite 48 horas’, el hijo de Isabel Pantoja, al enfrentarse a su ‘curva de la vida’, aprovechó para hablar sobre su superada adicción a ciertas sustancias, como la cocaína, el hachís y la marihuana, y agradecer el apoyo que recibió de parte de su esposa y su madre para lograr desintoxicarse y volver a coger con fuerza las riendas de su vida.

Tras su dura y sorprendente confesión, el DJ regresó al salón junto al resto de los habitantes de la casa de Guadalix, queriendo hacerlos partícipes de lo que acababa de pasar. "He contado la verdadera causa de mi depresión y me he quedado muy a gusto. He estado muy mal. He contado que he superado mi adicción a las drogas", expuso a sus compañeros, quienes le arroparon en un momento tan importante para él.

"Lo he conseguido gracias a mi mujer y a mi familia. Me he liberado. No sabes tú la fatiga que yo he pasado. Tratamientos, psicólogos, psiquiatras... Acompañado a todos lados... Es una enfermedad que no se va nunca. Pero lo he superado. He llorado, he gritado, he tenido una mala hostia que te cagas... Todo me molestaba, si alguien me llevaba la contraria yo me ponía loco... Pero claro, ahora entiendo por qué yo era de esa manera", explicó el miembro del clan Pantoja.

"Yo tenía un demonio dentro, un demonio que necesitaba su alimento y yo se lo daba, pero cuando no lo tenía pues saltaba. Y fue gracias a Irene que me cogió y como última opción pues se lo dijimos a mi madre. Tuve que sentarme delante de ella y decirle que estaba enfermo", continuó diciendo visiblemente afectado. "Mi vida ha cambiado. Ahora estoy súper tranquilo, puede hablar sin alterarme. Yo no quería contarlo porque me iba a avergonzar, pero me he quitado 20 kilos de encima de golpe".

Asegura que él lo pasó mal, pero que su mujer, Irene, lo pasó aún peor. “Buscaba discusiones con ella para ir a pegármela”, señaló. Por su parte, Irene Rosales, que escuchó atentamente las palabras de su marido, confesó lo difícil que también había sido para ella: "No ha sido fácil porque, hasta que se lo dijimos a su familia, yo me lo he comido todo sola y con dos embarazos de por medio".

Pero, ¿cómo se han tomado en su entorno más cercano que Kiko se haya abierto en canal en pleno directo del reality? Pues según ha podido conocer Kiko Hernández de primera mano, Isabel Pantoja está orgullosísima del importante paso que ha dado su primogénito. “Anabel Pantoja le mandó un mensaje y le preguntó si había visto la confesión de Kiko e Isabel le contestó, textualmente: ‘Olé mi niño, olé sus testículos’”, relató el colaborador en ‘Sálvame’.