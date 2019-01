La inesperada confesión de Kiko Rivera ha removido viejas sensaciones en algunos habitantes de la casa de ‘GH Dúo’. Tras confesar que fue adicto a las drogas, el hijo de Isabel Pantoja fue corriendo al salón para reencontrarse con sus compañeros y compartir con ellos todo lo que había pasado. Un importante paso que fue aplaudido por todos, especialmente por Ylenia Padilla, quien se ha animado a sincerarse sobre sus escarceos con determinadas sustancias. “A ver, yo nunca he creído que haya tenido una adicción grave, pero sí que es verdad que, en el mundo de Madrid, la noche, pues a veces un poquito se te va o puedes hacer ciertas cosas que no harías si no vivieras en ese mundo”, confesó la de Benidorm en el confesionario.

“Me siento identificada porque yo me he tenido que apartar de todo esto porque veía que, si no, podía llegar al punto al que él llegó. La noche al final te incita. Piensas que tienes que hacer cosas para ser simpática…”, continuó diciendo la concursante. “Ya no son solo las drogas, sino beber, que a mí me sienta mal por el estómago. Yo siempre he tenido una sombra sobre mí. Por mi carácter, porque estoy delgada… Siempre todo el mundo me ataca por ahí. La verdad, me molesta bastante porque no es justo que yo tenga esa imagen”.

La nueva Ylenia, al ser consciente que la noche le confunde, está haciendo todo lo posible por alejarse de ella. “Yo tuve que hacer lo mismo que él, pero nunca me he explicado de tal manera que se me entienda. No quiero la noche ni en pintura. Quiero vivir otro tipo de vida. Ya tengo 30 años, he vivido mucho la noche y quiero hacer otro tipo de cosas”, reflexionó.

“Me he sentido muy identificada, yo también he estado muy deprimida en mi casa y fui al psicólogo en su día. He llevado una lucha muy interna. He tenido que decir que no a un montón de trabajos, he perdido un montón de dinero, pero me daba igual porque era ganar en salud. Me sentí orgullosa conmigo misma, la verdad, porque es algo que no necesito”, sentenció ante la presencia del Súper. ¿Seremos partícipes de más confesiones de este tipo? ¿Habrá Kiko abierto la veda para que otras caras conocidas hablen de sus problemas y ayuden a otras personas?