La confesión de Kiko Rivera sigue trayendo cola. El pasado martes, en pleno directo de ‘GH Dúo. Límite 48 horas’, el hijo de Isabel Pantoja confesó ante la audiencia que había sido adicto a las drogas. Una manera de abrirse en canal y desvelar un episodio tan íntimo con el fin de agradecer a su esposa y su madre por todo el apoyo que recibió de ellas para salir adelante y recuperar las riendas de su vida. Tan solo dos días después de su comentada revelación, el cantante ha tenido tiempo de hacer balance sobre lo sucedido. “Me he quitado un peso de encima. Me costó bastante porque me sentía avergonzado. Mis compañeros me han apoyado muchísimo”, le explicó a Jorge Javier.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

¿Cuál fue el detonante para que se atreviera a dar el paso? “Nunca había visto a Irene tan emocionada y abrirse de la manera en la que se abrió. Era una manera de agradecerle todo lo que ha hecho”, señaló. Pese a que no pueda conocer la reacción de su madre, el miembro del clan Pantoja espera que se lo haya tomado bien: “Ella ya lo sabía. Era algo muy nuestro, muy tabú. Aunque creo que se lo habrá tomado bien”.

Acto seguido, el presentador apuntó que su confesión evitaría que la gente especulara con ese tema e intentara hacerle daño. “Se ha especulado durante muchísimos años. He sufrido chantaje y otras muchas cosas”, confirmó. Por su parte, Irene Rosales, está muy contenta con el paso que ha dado su marido: “Yo le había dicho muchas veces que si alguna vez tenía la oportunidad de hacerlo, que lo hiciera. No es algo por lo que avergonzarse y puede ayudar a muchas personas”.

Kiko también tuvo la oportunidad de enviarle un mensaje a su familia. “Imagino que estarán tranquilos. Si he podido causar algún daño con mi revelación, pido disculpas”, apuntó. Aunque no le podía dar muchos detalles, Jorge Javier le pidió que no se preocupara y mostró su alegría porque haya superado sus problemas: “Contarlo así es un motivo de alegría y de esperanzas… ¡Qué diferencia de este ‘GH’ al otro que hiciste!”.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

A su vez, en el plató, la representante de Kiko, Blanca, explicó que había tenido la oportunidad de hablar con toda la familia del cantante: “Isabel le sigue en todo momento. Está súper orgullosa de lo que ha hecho su hijo… Este tema me ha venido de sopetón. Es un tema muy íntimo y privado, por eso no sé lo que quiere Kiko. Cuando salga, ya hará lo que considere”.