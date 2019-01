A Fede Rebecchi se le acabó lo que se daba. El italiano se las prometía muy felices en el concurso y pensaba que ya lo tenía todo hecho, pero tras una fuerte discusión con Ylenia y varios detalles que no han gustado a la audiencia, el italiano se ha visto en la calle a la primera de cambio. No era una locura que hubiera aguantado: al fin y al cabo, en 'GH VIP 3' quedó finalista, pero esta vez no ha jugado bien sus cartas, y se lo reconoció a Jorge Javier Vázquez en su entrevista tras la expulsión: "(Ylenia y yo) salimos nominados, discutimos... y después de la discusión mi porcentaje subió a más de 60%. Por un lado también me siento responsable porque podía haberlo hecho de otra forma", afirmó.

Fede compartió nominación los últimos días con Raquel y Yoli y él ni por asomo pensaba que sería él quien abandonara el concurso, peor lo aceptó con deportividad... aunque no tuvo problema en decir quién pensaba que se iría: "Raquel. No por nada, era mi impresión: veía que no tenía una historia, no tenía sentido dentro de la Casa. Con todo el respeto, pero no pintaba nada".

Jorge Javier fue directo al grano, y es que los últimos días, y a pesar del mal rollo que arrastraban desde su ruptura, todo quedó en aguas de borraja y ambos decidieron, con sólo mirarse, que era momento de pasar página: "Tenía miedo de lo que podía pasar dentro de la casa. La última vez que nos vimos acabamos a cuchillo, fue en Sálvame, y terminamos muy mal. Pero después de tanto tiempo nos miramos a los ojos, y fue como si todo lo malo que pasó entre nosotros se nos olvidara. Me sorprendió, y estoy muy contento", dijo Fede con una sonrisa en la boca.

Sin embargo, lo de pasar página no pasa por una reconciliación. De hecho, tras una fiesta y con Fede e Ylenia compartiendo cama, ella se acercó a él para darle un beso... ¡y él le hizo una cobra de campeonato! ¿Por qué? "Era demasiado pronto para esto. Encima era el día de fiesta, y quería que, si surgía algo, fuera algo más racional, no que nos dejáramos llevar en el momento...". Pobre Yle...

Su nueva relación de buen rollito podría traspasar el concurso, pero Fede ha puesto un límite que será difícil de superar: el de la 'friendzone', por lo que no confía en una vuelta a las andadas. "La verdad es que creo que para llevarme bien con Ylenia tenemos que ser amigos, porque ella es muy desconfiada de los chicos con los que sale".