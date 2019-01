Yurena es un ser delicado, frágil, de esos que parecen que se van a romper tan solo con mirarlos. Por ello, todos sabíamos que más pronto que tarde acabaría escoñándose en algunas de las ‘peligrosas’ pruebas que prepara la organización de ‘GH Dúo’... En la pasada gala del jueves, los concursantes del reality se disputaron la ‘jefatura de la casa’, una recompensa muy preciada para los ‘vips’, ya que los elegidos tienen el privilegio de poder disfrutar de la suite, ser inmunes de cara a las nominaciones y ejercer el poder del intercambio. Y claro, la cantante puso toda la carne en el asador, con tal mala fortuna, ¡que acabó con el brazo malherido!

El reto consistió en, atados los miembros de las parejas o tríos y sobre una pista de hielo, tenían que coger pelotas e introducirlas en un tubo con el nombre de aquellos contrincantes que desearan que dejaran de jugar. Al tener el tubo lleno, los iban descalificando, siendo los ganadores Fortu y Yoli. Mientras los habitantes de la casa iban de aquí para allá con sus pelotas, se escuchó un lamento que anticipó la tragedia que se avecinaba… “Estoy herida”, afirmaba Yurena rebozada por el suelo y quejándose de que le dolía mucho el brazo.

Tras pasar por la enfermería, la intérprete de ‘No cambié’ volvió al salón con sus compañeros, dejando ver que llevaba el brazo derecho en cabestrillo. “Cuidado, que llega la dama del armiño”, ironizó Jorge Javier ante las pintas de la artista. “Ay, Jorge, ¡qué avería!”, exclamó ella. Tan juguetón como siempre, el presentador le pidió que bailara su último tema, el ya aclamadísimo ‘En Carnaval’, con el brazo derecho. “No puedo moverlo”, señaló.

“En el juego, como íbamos esposados Juan Miguel y yo, en un momento dado, dentro del juego, obviamente, él ha dado un tirón fuerte para intentar coger las pelotas y me ha provocado un dolor inmenso. No puedo mover el brazo. Ni levantarlo ni moverlo”, recordó sobre el incidente. “En cualquier caso, ¿para qué quieres el brazo derecho?”, le preguntó el catalán. “En este momento me gustaría ser zurda. Yo todo lo hago con el derecho, soy diestra”, contestó Yurena.

Para más inri, aparte de su dolencia en el brazo, la cantante acabó la noche en la lista de nominados. Ella y Juan Miguel, junto a Kiko Rivera e Irene Rosales, fueron las parejas más votadas por sus compañeros. Fortu y Yoli, que tenían el poder del intercambio individual, decidieron salvar al exmarido de Karina para meter en la lista de nominados a Antonio Tejado. ¡Ni la alegría de salvarse se llevó nuestra querida María del Mar!