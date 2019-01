Sofía Suescun e Ylenia Padilla siguen confabulando a espaldas de sus compañeros. Mientras que aparentemente parecen tener una relación más o menos buena con todos, aprovechan siempre que tienen ocasión para rajar por detrás. Con lo que no contaban es que la organización del programa fuera a mostrarle a Kiko Rivera lo que habían dicho de él... Entre otras lindezas, la ganadora de ‘SV’ y la de Benidorm señalan que el hijo de Isabel Pantoja es un gran estratega y que su juego les “da asco”. Unas palabras que fueron duramente reprendidas por el cantante. “Cada uno tiene su manera de concursar. Unos venimos a jugar y otros se creen que trabajan en Telefónica y abren 17 líneas de teléfono”, señaló.

Telecinco

Un ‘zasca’ dirigido a Sofía, que parece haberse montado un chiringuito paralelo para volver a ganar el reality. “Que mis fans abran líneas de recarga no es mi problema que te dé envidia”, replicó. “Eso lo hacen mis adorables fans y si tienes envidia, es tú problema”. Tras acusar a Kiko de ir de falso por la vida, el eludido le intentó parar los pies: “¿Por qué te vienes tan arriba? Tranquila, no hace falta ponerse así… Yo ya he hablado con ellas. Vinieron a pedirme disculpas y yo no se las tengo que dar porque no les he hecho nada a ninguna de las dos. Si quieren juego, vamos a jugar”.

Telecinco

Tanto Ylenia como Sofía se mostraron un tanto nerviosas al ver la ovación que Kiko recibía por parte del público cada vez que abría la boca. “Tú a qué has venido, ¿a un spa? Todos estamos jugando. Tú venías desde casa con todo bien estudiado”, apuntó la de Benidorm. En la discusión también entró el tema de las nominaciones, recordando Ylenia que Kiko no salvó a su amigo Fede cuando tuvo ocasión. “No tienes razón para hablarme mal porque no te he hecho nada”, dijo el DJ, ganándose un nuevo aplauso del público. ¿Y qué hizo Ylenia? Pues sacar su lado más provocador y marcarse un ‘tiki-tiki’… “Yo me enciendo y luego ni me acuerdo de lo que he dicho. Tengo ese problema”, explicó la alicantina.

Durante las nominaciones, Kiko Rivera se resarció de sus heridas y le encasquetó un punto a Ylenia y tres a Sofía. “No por Alejandro, que con él no tengo nada. Me llevo perfectamente y no tengo nada en contra de él”, matizó el miembro del plan Pantoja. Al ver que el público aplaudía, Sofía dijo que estaba poniendo el pretexto de que la nominaba por el tema de su conversación con Ylenia cuando había confesado que la iba a nominar por ser el rival más fuerte.

Telecinco

“Tengo más cosas que decirte, si quieres te las digo. Creo que le comes la cabeza a Ylenia, cuando ella no tiene nada que ver con esto, para que se ponga en contra mía. Segundo, si te crees muy lista, tengo muchos más años que tú y cuando tú vas yo ya vengo de allí. Cariño mío, te queda mucho por vivir”, sentenció Kiko.