Que la relación entre Antonio Tejado y Candela Acevedo no es precisamente buena, lo teníamos bastante claro. Lo que no esperábamos, pese a reconocer ambos que llevan varios meses separados, es que se tirarían los trastos a la cabeza como lo hicieron en la última gala de ‘GH Dúo’. Tras Antonio dejar claro que no son pareja, su exnovia aprovechó para hacerle una pregunta de lo más directa: “Si no somos pareja, ¿por qué cuando te pido que ni me toques ni me des besos ni me cojas el culo, no paras de hacerlo?”. Y claro, el sobrino de María del Monte se sintió ofendido por lo que se pudiera interpretar de sus palabras.

Telecinco

“Yo en ningún momento he sentido que tú me dijeras eso ni he pretendido hacer nada que tú no quieras”, señaló antes de romper a llorar por la impotencia. “No me esperaba esto. Yo no te he dicho nada malo. No sé si eres consciente de lo que acabas de decir. Dices que te doy cariño sin tú permitirlo... Me parece muy grave y me ha hecho mucho daño. Tú has dejado caer que lo hago obligándote. Por ahí no, porque ese terreno es complicado”.

Acto seguido, emitieron un vídeo en el que Candela pide su espacio y solicita a su expareja que deje que sea ella la que le dé besos cuando le salga de dentro. Además, la joven llama puerco al ex de Chayo Mohedano por hacer un comentario de corte sexual con la ayuda de unas manzanas. “No me gusta ni el tono ni el camino de las cosas. Tengo muchos defectos y me equivoco, pero las cosas las hago de verdad. Soy una persona pura y me pierde el corazón”, se defendió Tejado cuando le dieron la palabra.

Telecinco

“A ti te molesta todo lo que yo haga y estamos jugando con diferentes armas. Yo estoy con una espadita de plástico y tú has sacado un sable de metal”, se lamentó el andaluz. “A mí eso no me sale, pero a partir de ahora las cosas van a cambiar. Si te has sentido agobiada porque quisiera darte más cariño del que tú querías, te pido disculpas públicamente. No volverá a ocurrir”.

“Lo que tenemos es un juego y tú lo has utilizado como si te estuviera acosando. Me estás haciendo pasar una noche de perros. Sufro por el color que se le está intentado dar a todo esto… Viene muy aleccionada de fuera. No soy nada de lo que te han dicho que soy”, sentenció.