Fede se ha convertido en el primer expulsado de 'GH Dúo'. El italiano ha protagonizado unas de las expulsiones más reñidas dentro de la casa, los porcentajes han variado mucho a lo largo de la semana y su expulsión sorprendía tanto a los telespectadores como a los concursantes. Tras la salvación de Fortu, Ylenia y Yoli, Fede competía contra Raquel, que se encontraban como él en la cuerda floja, pero finalmente fue el italiano quien más voto acumulo para salir de la casa. Como es lógico, ninguno de los dos se quería marchar. Raquel, porque ya se estaba empezando a ganar el cariño de sus compañeros y Fede porque se sentía como en casa y estaba disfrutando más que nunca del concurso.

Jorge Javier anunciaba que el expulsado era finalmente era Fede, por lo que Raquel volvía a la casa con sus compañeros ¡ y vaya decepción que se llevaba Ylenia! Mientras sus compañeros corrieron a abrazar a Raquel, la de Benidorm se iba corriendo a llorar desconsolada. Los espectadores no pudieron verla durante unos segundos, pero sí se le escuchaba gritar destrozada por la salida de su ex. Cuando las cámaras por fin pudieron enfocarla, estaba en la cama derrumbada: "¿Por qué tengo que ser la más jodida de esta casa?", se lamentaba.

Y es que, aunque en un principio, Fede e Ylenia comenzaron con mal pie y tirándose los tratos a la cabeza, a la vez que el concurso avanzaba, su relación iba mejorando. Sus eternas conversaciones y el hecho de tener que afrontar su convivencia, ha hecho que ambos hayan terminado mejor que nunca y protagonizando un inesperado acercamiento que termina en una cobra por parte de él.

Cuando Ylenia ya se había tranquilizado un poco, Jorge Javier le preguntaba por sus sentimientos, a lo que la de Benidorm respondía:Y es que, tal y como le explicaba al presentador ella cree que no tiene nada en común con Raquel, su pareja dentro del reality. ". Qué asco. Que me nominen que me quiero ir", decía entre lágrimas.Sin embargo, Ylenia aún tendrá que permanecer dentro de la casa, a no ser que abandone porque ella no se encuentra entre los nominadas de esta semana que son:

