María Jesús Ruiz, rota por la traición de Fortu

View this post on Instagram

¡No me estreison! @carolinasobe 💥🎥 ... #gh #granhermano #ghvip #ghdúo #granhermanodúo #ylenia #yleniasantana #alejandroalbala #noticiasgh #ghvip6 #ghdúoúltimahora2 #salvame #telecinco #cazamariposas #ghanas #reality #miriamsaavedra #concursantes #directo #directo24h #cotilleos #nominados #expulsados #ghduo #sofiasuescun #ghdúo20E #salvamedeluxe #ghdirecto #ghdúoestreno #ghdúogala3