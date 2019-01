Ylenia le monta un monumental pollo a Raquel

Ylenia Padilla tiene la mecha muy corta y es fácil que acabe estallando a la primera de cambio. Si a eso le sumamos que no se lleva nada bien con su compañera en ‘GH Dúo’, Raquel Martín, a la que acusa de no ser trigo limpio, pues es fácil que acabe protagonizando escenitas como la que nos ocupa. Mientras estaban unidas con el disfraz de corazón por culpa de la prueba, las dos concursantes comenzaron a hablar sobre la bronca que protagonizaron tras la expulsión de Fede. La de Benidorm no dejaba de repetir que no se sentía cómoda con ella, a lo que Raquel le pidió que intentara relajarse y no siguiera con esa actitud: "Yo no te hago nada aquí, ni bueno ni malo. No pretendo hacerte peor el concurso. Eso sí, ya te he pasado una y dos, no habrá una tercera… No tienes que decir que sea falsa o una apestada”.

Al escuchar sus palabras, Ylenia, más encendida de la cuenta, comenzó a mostrar signos de agobio por tener que estar unida a su rival por medio del disfraz. “No, tú eres una víctima, la mala soy yo. No he dicho que me des asco, he dicho que no estoy a gusto. No manipules, por favor, porque se te da muy bien. Eres muy falsa. A mí no me digas en tu puta vida ni hostias, ¿vale? Manipuladora, que eres una manipuladora. Y un bicho malo. Es que no puedo aguantar esto. Es que va por debajo, es una culebra”, exclamaba cada vez más alterada.

Raquel aprovechó el momento para pedirle que no hablara más ni de su familia ni de su actual pareja. “No eres mala persona, pero ya he aguantado mucho y no voy a consentir que digas nada de mi familia nunca más", señaló. Ylenia, fuera de sí, comenzó a gritar y a intentar zafarse del disfraz mientras arrastraba a su compañera. “¡A mí no me empujes!”, exclamaba Raquel. "Yo estaba hablando tranquilamente con Candela y esta se ha puesto así sin venir a cuento".

Mientras que Raquel explicaba a sus compañeros que le había dado un brote, la estrella de ‘Gandía Shore’ se desahogaba en el confesionario: "Pero ¿quién habla de buenas o malas personas? ¡Yo no digo que tú lo seas! ¿Que yo no puedo hablar de Charlie? ¡Ja! Le conozco desde hace cinco años, hablo de él si me da la gana. Es una falsa, es un bicho, una manipuladora, siempre va por lo bajo".

En el plató del debate, Belén Esteban, gran amiga de Ylenia, explicaba que le estaba resultando muy difícil defenderla. “Yo la mataría. Yo la quiero con sus defectos y virtudes, pero yo a esta Ylenia no la conozco. No me está gustando nada y es indefendible”, expuso la colaboradora.

Durante el transcurso del programa, Ylenia y Raquel tuvieron un trato bastante cordial, llegando a festejar juntas y entre risas que habían logrado superar la prueba. Y es que Ylenia ha acabado reconociendo que Sofía malmete para que tenga una mala imagen de su compañera. “Como Sofía tiene una enemistad muy grande con Raquel, se le escapa decirme cosas de ella. Yo con Raquel necesito llevarme bien. Paso, ¡me puedo llevar bien con las dos!”, ha llegado a decir en el confe. ¿Acabarán siendo amigas?