Tras su discusión en directo del pasado jueves, Antonio Tejado no sabe muy bien cómo relacionarse con Candela. Aunque hayan dado pasos por arreglar sus diferencias, el colaborador sigue rayado con la acusación que le hizo su expareja, ya que para la audiencia puede quedar como el “destripador de Boston”. “Yo creo que ninguno ha quedado mal”, opina Sofía. “Ha quedado de baboso”, apostilló Carolina. Y es que la mala relación entre Antonio y Candela se ha convertido en la comidilla de la casa… Tanto es así, que muchos no entienden que la andaluza le siga tanto el juego a su expareja. “Si te toca las tetillas, no te rías”, sentencia María Jesús.

Telecinco

La prueba semanal ha obligado a los concursantes a estar unidos más tiempo del que a muchos les gustaría, lo que ha provocado que Antonio y Candela se echaran un sinfín de cosas en cara en la intimidad del jardín. “¿Te puedes reservar tus opiniones para ti? ¿Te puedo pedir que no te comuniques más conmigo?”, acabó diciéndole el sobrino de María del Monte a su compañera de dúo. La tensión entre los dos fue en aumento y Tejado quiso cortar por lo sano y dejarle claro a su ex que ya no tienen ningún tipo de relación sentimental, una confesión que no le hizo mucha gracia a Candela, quien todavía sigue sintiendo algo. “Yo no te tengo que respetarte a ti en nada”, le recordó Tejado.

Y con todo esto, un simple soplido no hizo más que despertar el fantasma de los celos. Mientras hacían la prueba y Alejandro Albalá hablaba, Sofía lanzó una mirada cómplice a Antonio, que estaba tirado en la cama, y resopló. Ante este simple gesto, el exmarido de Chabelita se quejó de que pensaba que le estaban vacilando, iniciando una discusión que acabó con Candela señalando que entre Sofía y Alejandro había un rollo muy raro.

Telecinco

“Tonterías de esas las he visto desde el primer día”, afirmó rotunda Candela. “¿Por qué, si le tienes tirria a Antonio, nada más entrar le diste un golpe?”, le preguntó a la ganadora de ‘Supervivientes’. Aunque los dos acusados de estar tonteando por las espaldas no daban crédito a sus palabras, acusándola de tener unos “celos enfermizos” y negando que pudieran llegar a tener algo, Candela seguía erre que erre: “Lo que haces es muy sutil y con las gracias lo tapas”.

Pese a todo, Antonio estaba dispuesto a rectificar con tal de tener una buena relación con su ex, por lo que esta, en una conversación en el dormitorio, le pidió que dejara de hablar con Sofía: “Si quieres arreglarlo, ya sabes lo que tienes que hacer… Fuera de aquí puedes hacer lo que quieras”. Acto seguido, el ex de Chayo Mohedano fue a contárselo a Suescun, quien le dijo a Candela que no tenía ningún problema de no hablar con su ex.

Telecinco

En ese momento, salió a relucir la Candela más celosa, asegurando delante de todos que los dos tenían un rollo que no le gustaba. Tras romper a llorar, le pidió a Antonio que la dejara en paz. “Tengo motivos para decir que Antonio me ha faltado el respeto”, exclamó ofendida. “Quieres estar conmigo bien haciendo una cosa que sabes que me jode”. Antes de marcharse de la cocina, Candela dijo que fueran lo hablarían, algo que Antonio no tiene tan claro: “Cuando salga se puede ir a Triana a vivir y a comerse un plato de caracoles”.