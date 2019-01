Quien más y quien menos ha estado el fin de semana conectado, en algún momento, a las redes sociales, y muchos de nuestros lectores sabrán ya que la ex concursante de 'GH VIP 6' Verdeliss ha tenido que hacer una visita de urgencia al hospital en pleno embarazo de su séptimo bebé. Estefanía, que es su verdadero nombre, preocupó a sus miles de seguidores en Instagram al pedir disculpas por no haber podido acudir a un acto que tenía programado... y, acto seguido, con la bata desde una camilla del hospital, comenzaba a llorar. No ha trascendido el problema por el que está atravesando (aún), pero el embarazo podría estar expuesto a algún peligro, ya que publicó una imagen desde monitores.

Todo el 'fandom' de Verdeliss le ha mandado un mensaje de ánimo a su ídolo, pero quien también ha querido hacerlo, en vivo y en directo, ha sido Jordi González. El presentador de 'El Debate' de GH DÚO enviaba unas escuetas pero tiernas palabras a la ex concursante este domingo, y es que, pesar de no haber coincidido en GH VIP 6 (de presentar los Debates se encargaba Sandra Barneda), todos son como una gran familia. "Desde aquí y de parte de todo el equipo del programa, un fuerte abrazo y muchos ánimos a Verdeliss", le decía, palabras con las que consiguió arrancar un caluroso aplauso del público que, seguro, reconfortó a la pamplonesa.

Gtres

Agradecida por todo el ánimo que está recibiendo, Verdeliss escribía en Instagram: "Estoy leyendo cada mensaje! Gracias y más gracias por toda palabra de cariño, deseo reconfortante y abrazo que sana. Significa muchísimo...esta comunidad consigue transformar las redes sociales en calor humano. Os queremos y sentimos". Algunos ya se atreven a sospechar que podría estar de parto, algo preocupante ya que solo está embarazada de 29 semanas. Sea lo que sea, le mandamos toda la fuerza del mundo y esperamos que todo salga bien.