La relación entre Sofía Suescun y Alejandro Albalá está marcada por un sinfín de idas y venidas. Pese a que la ganadora de ‘Supervivientes 2018’, dentro de la casa de ‘GH Dúo’, ha rechazado en varias ocasiones al que fuera su novio, parece que se encuentra muy cómoda jugando al peligroso juego de ni contigo ni sin ti, más cuando el ex de Chabelita sigue bebiendo los vientos por ella. En los últimos días, los dos jóvenes han estado acortando distancias… ¡tanto dentro como fuera del edredón! ¿Habrá pasado algo debajo de las sábanas? ¿Estaremos hablando de una reconciliación ‘encubierta’?

Tras la hipotética nochecita de pasión, Alejandro despertó relamiéndose los dedos, un gesto que a Sofía no le hizo ninguna gracia. “No hagas eso”, le espetó a su ex, aunque se le pasó pronto el mosqueo cuando Albalá se puso a colmarla de caricias. Sin embargo, poco después, la joven se mostró mucho más seria. “Deja de chuparte los dedos a esas horas porque parece que has hecho algo. Quieres dar a entender que ha habido algo ahí y queda de guarreo total, y no”, le espetó en el jardín. Hayan tenido ‘edredoning’ o no, lo cierto es que el tonteo entre los dos no deja de crecer…

“Estás guapísima”, le espetó Alejandro a su ex. “Nunca me has dicho eso”, replicó ella antes de reaccionar como si estuviera confundida. “¿Qué te pasa a ti ahora? Con esa cara de mala hostia. Ay, ¡cuánto me quiere, en verdad! ¡Es que me amas!”, señaló Albalá. Para colmo, también vivieron un ‘momento bragas’. Estando en la lavandería, Sofía dijo que necesitaba unas braguitas y le pidió a su compañero que descubriera cuáles de las que estaban tendidas eran de ella. Tras marcarse un pleno, el joven hizo el amago de oler las prendas interiores…

“Yo estoy contenta porque veo a Alejandro contento. Somos lo suficientemente adultos como para saber lo que hay. Ya está, hemos sido novios, nos hemos amado y, si en algún momento hay gente que no entiende que nos demos un abrazo o un beso, que piensen un poco en ellos y en lo que harían”, explicó Suescun en el confe antes de dejar a solas al joven. “Me va a volver loco, ¡no sé qué hacer! Yo hablo mucho y le digo que sé lo que hay, pero no lo sé. Luego llega la noche, me busca y yo no soy de piedra. Intento parar un poco la situación, pero al final los dos somos cariñosos… ¡No sé para dónde tirar!”, replicó Albalá. Y es que lo cierto, aunque Sofía lo niegue, debajo del edredón se intuían movimientos muy extraños…