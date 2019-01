A Kiko Rivera no le hizo ni pizca de gracia que Sofía Suescun dijera que su concurso le daba “asco”. Unas palabras que el miembro del clan Pantoja reprendió en directo, encasquetándole sus tres puntos a la pareja formada por la ganadora de ‘Supervivientes’ y su exnovio, lo cual inició una guerra sin cuartel que ha hecho que los habitantes de la casa de Guadalix hayan tenido que posicionarse entre los partidarios del DJ y la influencer. “Esa muchachita lo único que hace es picar a los demás. Sabe más que los ratones colorados, pero que no se le olvide que aquí hay gente más mayor que ella, que hemos recorrido muchos más kilómetros que ella”, señaló Kiko después de la gala del pasado jueves.

Y es que Kiko acusa a Sofía de malmeter a sus compañeros, especialmente a Ylenia con respecto a su tensa relación con Raquel. “Entiendo lo de Kiko, pero creo que se ha buscado malos contrincantes… La gente no es tonta”, opinaba Alejandro Albalá delante de su exnovia. “Es que yo no voy a consentir, con esa cara que tiene, que diga que yo estoy malmetiendo a Ylenia sobre Raquel… Que diga que me considera una gran rival y que por eso me mete los puntos. Que no utilice argumentos sin sentido”, replicó la ‘gran hermana’.

Y es que Sofía tiene claro que todo esto no es más que una estrategia por parte del cantante para quitarse de en medio a un peso pesado como ella. “Las cosas claras. ¿Por qué no tiene los cojones suficientes para decirme que me nomina porque me ve como una gran rival? Pues mira como le ha salido la jugadita que yo no he salido nominada y él sí”, expuso en el confesionario. “Este hombre qué, ¿se ha estudiado toda mi vida de pe a pa? Me estoy acojonando. Tranquilo, hijo, que eres ‘pantojito’. Me ha demostrado que es un bajuno, un sin huevos y un traicionero. Gracias a Dios, mi madre, sin dinero, ha conseguido muchas cosas que la suya no”.

Kiko se defendió diciendo que, desde el respeto, tan solo le había dicho lo que pensaba. “Que me diga que no le gusta mi manera de jugar, pero no que le doy asco. Mírate al espejo, muchacha. A ver si va a tener que venir alguien aquí a bajarte de las nubes”, se lamentaba delante de sus compañeros. Por su parte, Sofía, en una conversación con Alejandro y Antonio Tejado, recordaba que la venganza se sirve en plato frío. “Le voy a hacer un traje a este chaval que se va a quedar temblando… Cuando voy a malas, voy a donde más duele. Por eso lo pienso, lo pienso y lo pienso”, apuntó. “Los sofistas y los ylenistas ahora se van a querer juntar para echarlo a él”, añadió Albalá. ¿Tendrá Sofía fuera de la casa tanto poder como cree?