Antonio Tejado, Kiko Rivera, Irene Rosales y Yurena son los nominados de esta semana. Durante los posicionamientos del debate de ‘GH Dúo’ por ver quién debería abandonar la casa de Guadalix, María Jesús Ruiz, Julio Ruz, Fortu, Yoli y Juan Miguel se pusieron detrás del ex de Chayo Mohedano. Mientras que casi ninguno dijo tener algo especialmente en contra del colaborador, la ex Miss España fue un paso más allá y le acusó de tener mal perder. “Yo con Antonio estoy teniendo buen rollito, pero voy a ser coherente con la nominación. No puedo cambiar lo que hice, pero la verdad es que tengo buen rollo con él”, señaló Fortu. Un argumento que compartió con su novia, y es que la pareja confiesa que de poder volver atrás rectificarían y meterían en la lista de nominados a otra persona.

“Yo no tengo ningún motivo, pero es al único que nominé de los que están aquí”, expuso Juan Miguel. “Es el escenario que se me podía dar más complicado esta noche. Con Kiko e Irene tengo muy buen feeling. En los últimos días, con Yurena me he apoyado mucho”, explicó Julio. Cuando le tocó el turno a María Jesús, comenzó siendo políticamente correcta hasta que sacó los trapos sucios a relucir. “Quiero ser sincera contigo. Me pongo detrás de Antonio porque ha habido una palestra tremendamente emocional para mí. Kiko e Irene se han portado muy bien conmigo, me han demostrado que son gente humilde, sencilla y buenísima. Con Yurena comparto mucho y me río mucho con ella”, comenzó diciendo.

“Contigo me río lo más grande, eres súper buen tío, pero a mí me has tenido alguna contestación fea. Por ejemplo, me has hecho la peseta esta tarde, cosas que no me ha gustado. Sinceramente, creo que tienes mal perder”, sentenció. Alucinado por sus palabras, Tejado le preguntó que si pensaba que lo de la peseta iba en serio. “Yo espero que sea de broma, de verdad, por tu bien y por el mío”, advirtió María Jesús. “Esto sí que me ha sorprendido. Creía que eras de las personas que mejor me conocen aquí”, se lamentó el nominado.

El revés de María Jesús le llegó a Antonio en un momento especialmente delicado. El sobrino de María del Monte se acababa de enterar que estaba nominado, ya que el pasado jueves la pareja formada por Fortu y Yoli, ejerciendo el poder del intercambio individual, decidieron sacar de la lista definitiva a Juan Miguel para meterlo a él. Menos mal que en los posicionamientos, su expareja, Candela Acevedo, no se puso detrás de él. “Detrás de Antonio no me puedo poner porque, a pesar de nuestros más y nuestros menos, es mi gran apoyo aquí en la casa”, explicó la andaluza.

Por su parte, María Jesús Ruiz no deja de hacer ‘amigos’ dentro de la casa. A sus problemas con Julio Ruz, se suma su malestar con Fortu y su creciente enemistad con Carolina, su compañera de trío. Tanto es así que, durante la gala, confesó que, si tuviera que elegir con quién sigue concursando, si con Carolina o con Julio, se quedaría con su ex.