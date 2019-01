Hablar de algo tan personal como es una drogadicción no es nada fácil, y si no que se lo digan a Kiko Rivera, que desde que repasara su vida en GH DÚO y se confesara sobre la suya, han corrido ríos de tinta, ha llenado portadas y horas de programas de televisión. A nadie le extrañó, sin embargo, que alguien que lo ha tenido todo en la vida -y a la vez tantos dramas familiares- buscara una salida en las drogas, pero no ha sido hasta ahora cuando Kiko se ha atrevido a hablar de uno de los problemas que más le estaba costando superar.

Tras aquello, y tras pedir disculpas por los problemas que su confesión podría haberle acarreado su familia, Kiko se ha vuelto a animar a contar más detalles en la Casa en unas imágenes publicadas por el programa de Sonsoles Ónega, 'Ya es mediodía', y lo ha hecho ni más ni menos que con Julio Ruz: "Irene es muy buena. Tiene su espacio en el cielo ganado. Por mucho que haga o diga, no podré agradecérselo. Quiero ser la persona perfecta para ella, y si alguien se lo merece en esta vida es ella. Y mi familia, claro. Mi madre tiene el cielo ganado desde hace mucho más tiempo", comenzaba diciendo.

Kiko recordaba con amargura: "Antes, económicamente, vivía del carajo. No me faltaba de nada.. y mira, ahí fue. Y justo al empezar con Irene vino la mala época... y fui abajo. Pero en los peores momentos ha estado ella", y desvelaba cómo ha sido su dura recuperación: "Me he tenido que pegar X meses encerrado en mi casa. De ahí, al colegio de las niñas, y de ahí a mi casa. De mi casa, al médico, y del médico a mi casa. Con mi madre, mis tres amigos, mi gente... y esa fue mi cura".

Una de las cosas que más ha impresionado es que Kiko no ha pisado un centro de rehabilitación, y no ha sido porque no quisiera, sino por la repercusión que podría tener para los de su alrededor, que tanto se estaban volcando en él: "Yo no fui a un centro porque tenía miedo de que, si iba, se iba a armar la marimorena. Yo sigo sin ir solo a ningún lado. No me dejan. Estoy muy bien, he salido de ahí... pero necesito mi apoyo", reconoce.

Tampoco le ha temblado la voz al hablar de la ayuda que le ha dado su madre, que ha sido toda la que ha estado en su mano, incluido el dinero: "En el tiempo que no he estado trabajando me ha ayudado mi madre económicamente", señala, y afirma: "Ha sido muy duro. Muy duro. Para mí y para los míos. Pero ahora viene la época de felicidad, y de disfrutar de la vida, que no la he disfrutado".