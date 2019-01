Sofía Suescun se derrumba como nunca antes la habíamos visto

La Sofía nocturna no tiene nada que ver con la Sofía diurna. Mientras que cuando Lorenzo brilla en el firmamento la ‘gran hermana’ asegura que no quiere nada con Alejandro Albalá y que lo mejor es que vayan distanciándose para no hacerse daño, es meterse en la cama con su ex y todo esto se le olvida. En los últimos días le ha dicho de todo, desde que le ama hasta que quiere tener un hijo con él, y claro, todo esto no hace más que confundir aún más al exmarido de Chabelita. “No estoy preparada para estar con Alejandro”, asegura Suescun.

“Claro que le digo cosas bonitas, porque me sale. Eso no quiere decir que le esté prometiendo que fuera nos vayamos a casar”, explica la joven, echa un mar de dudas, en el confesionario. Tras citar a Alejandro en esta apartada estancia de la casa, Sofía le preguntó a su ex qué aspecto destacaría de su actual relación. “Me quedo con lo que me dices por las noches”, confesó antes de enumerarle todas las románticas cosas que le dice. “¿Por qué me pides que sea secreto? ¿Estás jugando o qué?”, le preguntó buscando una explicación de su parte.

Y bien que se la dio… “Todo lo que nos decimos mirándonos por las noches es la realidad. Yo no puedo estar fingiendo eso”, aseguró la ganadora de ‘SV’ antes de romper a llorar. “No quiero estar aquí más. ¡Me quiero ir de aquí!”, continuó diciendo al mismo tiempo que rechazaba el consuelo de su ex. “Todo lo hago mal. ¿Entonces para qué quiero estar aquí? No podemos estar juntos porque yo no estoy preparada, porque no valgo como novia, porque no puedo tener algo serio, aunque quiera. ¡No puedo, tío!”, dijo a voz en grito y con lágrimas en los ojos.

¿Y por qué no le había dicho esto antes a Alejandro? “Porque a mí también me gusta sentirme querida… No valgo para nada del amor, tengo un problema y es que necesito sentirme siempre querida”. Al verla así, a Albalá no se le ocurrió otra cosa que decir que presiente que solo le importa cómo queda ella. “Siempre que te digo algo me dices que te intento dejar de mala”, indicó. “Es como que aprovechas mi debilidad amorosa”, replicó Suescun.

Durante la pasada gala de ‘GH Dúo: Límite 48 horas’, la experta en realities habló sobre sus sentimientos cambiantes: “Yo misma me llego a confundir aquí dentro. Me traslado a cuando estábamos bien y nuestra realidad es otra. Esa relación se rompió, se acabó, por mucha magia que pueda sentir aquí dentro. A mí me apetece estar bien con él, de buen rollo. Yo también lo he pasado mal por alguna persona”. Por su parte, Alejandro Albalá mostró si disgusto por las decisiones que había tomado su compañera de alcoba: “Desde ayer ni me habla, ni me mira. Ha separado la cama… Yo no voy detrás de nadie si no me da motivos. A partir de hoy he decidido centrarme en otras cosas”.